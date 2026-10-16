Vaticanul a publicat primele imagini cu Papa Leon după operația de cancer pulmonar. Ce spun medicii despre starea sa de sănătate

2 minute de citit Publicat la 18:50 16 Oct 2026 Modificat la 18:52 16 Oct 2026

Vaticanul a publicat primele imagini cu Papa Leon după operația de cancer pulmonar. Foto: Profimedia Images

Vaticanul a publicat primele imagini cu Papa Leon, după operația de cancer pulmonar suferită la începutul săptămânii. Suveranul Pontif apare în picioare, fără ajutor, și oficiază o slujbă în timpul recuperării. Medicii spun că starea sa de sănătate se îmbunătățește constant și că Papa își poate desfășura singur activitățile zilnice.

Papa Leon al XIV-lea a celebrat Liturghia vineri, la prânz, după ce analizele medicale au confirmat că starea sa continuă să se îmbunătățească.

„Recuperarea postoperatorie îi permite să își desfășoare complet singur activitățile obișnuite de zi cu zi”, se arată într-o informare medicală semnată de medicul personal al Papei, dr. Luigi Carbone, și de șeful secției de chirurgie toracică de la Gemelli, dr. Stefano Margaritora.

Vaticanul a publicat primele imagini cu Papa Leon după operația de cancer pulmonar. Foto: Profimedia Images

La slujbă au participat medici și asistente aflați în afara programului, dar și membri ai Corpului de Jandarmerie al Statului Vatican.

În timpul predicii, Papa le-a mulțumit angajaților spitalului pentru grija pe care o au zilnic față de pacienți și, în mod special, pentru îngrijirile pe care i le-au acordat lui.

Tot vineri, într-un mesaj transmis Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației, Papa Leon al XIV-lea a avertizat împotriva folosirii hranei ca armă de război. El a cerut guvernelor să redirecționeze o parte din cheltuielile militare către agricultura sustenabilă și a spus că foametea este provocată în mare măsură de lipsa voinței politice și a solidarității.

Papa a insistat asupra nevoii ca toți oamenii să aibă acces la hrană sigură și suficientă.

„Este o obligație de justiție care leagă atât statele individuale, cât și comunitatea internațională”, a transmis Suveranul Pontif.

Vaticanul a publicat primele imagini cu Papa Leon după operația de cancer pulmonar. Foto: Profimedia Images

Când își va relua activitatea Papa Leon

Secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, a spus că este încă prea devreme pentru a se estima când Papa își va relua complet activitatea.

„Nu putem face niciun fel de previziuni”, a declarat Parolin joi.

El a explicat că totul va depinde de momentul în care Papa va putea reveni, de condițiile în care se va întâmpla acest lucru și de recomandările medicilor.

„Întrebarea acum este când se va întoarce, în ce condiții se va întoarce și ce spun medicii. Iar în funcție de toți acești factori, Papa își va adapta apoi pontificatul, dacă va fi nevoie să fie adaptat”.

În ciuda incertitudinilor legate de recuperare, Vaticanul continuă pregătirile pentru călătoria Papei în Uruguay, Argentina și Peru, programată între 6 și 17 noiembrie.