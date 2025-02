Președintele Conferinței de la Munchen a izbucnit în plâns, pe scenă, la finalul lucrărilor

Președintele Conferinței de Securitate de la München (MSC), Christoph Heusgen, și-a încheiat emoționat discursul în a treia și ultima zi a întâlnirii. Când a anunțat finalizarea lucrărilor de la Conferință, Heusgen nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„Cu (convocatorul MCU) Ewald von Kleist, această conferință a început ca o conferință transatlantică, însă după discursul de vineri al vicepreședintelui Vance, trebuie să ne temem că baza noastră de valori comune nu mai este atât de comună. Sunt foarte recunoscător tuturor acelor politicieni europeni care au luat cuvântul și au reafirmat valorile și principiile pe care le-au apărat în ultimii trei ani - democrație, libertate, stat de drept", a spus Heusgen în discursul său.

Heusgen a reamintit principalele evenimente și teze care au fost discutate la Conferința de Securitate de la München.

„Este clar că ordinea noastră internațională bazată pe reguli este sub presiune. Sunt profund convins că această lume mai multipolară trebuie să se bazeze pe un singur set de norme și principii, pe Carta ONU și pe Declarația Universală a Drepturilor Omului. Această ordine este ușor de încălcat, ușor de distrus, dar mult mai greu de restabilit. Așa că să rămânem la aceste valori, să ne concentrăm pe aceste valori, să ne concentrăm pe aplicarea lor, însă pare din ce în ce mai dificil...”, a spus el.

Președintele MSC a tăcut câteva secunde, încercând probabil să se controleze. Acesta a izbuncnit în lacrimi și a părăsit scena în aplauze.

