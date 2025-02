Ruptură clară între UE și SUA. Donald Tusk cere de urgență un plan pentru securitatea Europei. Scholz îl atacă pe Vance

Cancelarul german Olaf Scholz a reacționat dur, sâmbătă, la discursul prin care vicepreședintele american JD Vance i-a șocat pe liderii europeni, notează presa internațională.

Vineri, Vance i-a blamat pe europeni, între altele, pentru că libertatea de exprimare ar fi, în opinia sa, "în retragere" pe întregul continent.

El s-a pronunțat împotriva înțelegerilor care exclud participarea forțelor de extremă-dreapta, așa cum se întâmplă în prezent în Germania, unde formațiunile politice au izolat partidul de extremă dreapta AfD.

Într-un gest sfidător față de liderii politici de la Berlin și din Europa, vicepreședinte SUA s-a întâlnit cu șefa AfD după discursul rostit la Conferința pentru securitate Munchen

Vorbind, la rândul său, la Conferința de la Munchen, cancelarul german apărat, sâmbătă, decizia de izolare a forțelor extremiste în țara sa.

Liderul german a vorbit cu doar opt zile înainte de alegerile anticipate din Germania, unde sondajele arată că AfD se află în pe locul al doilea.

"Germania este o democrație foarte puternică și, în această calitate, suntem absolut clari că extrema dreaptă nu ar trebui să participe la exercitarea controlului politic și la procesele de luare a deciziilor politice și că nu va exista nicio colaborare cu reprezentanții acestor forțe", a declarat Scholz.

"Respingem cu adevărat orice idee de cooperare cu aceste partide de extremă dreaptă", a adăugat el.

Cancelarul german i-a replicat secretarului american și în ceea ce privește reproșurile făcute de reprezentantul SUA cu privire la libertatea de exprimare pe continent.

Scholz a arătat că "libertatea de exprimare în Europa înseamnă să nu îi ataci pe alții în moduri care contravin legislației (europene) și legilor" din Germania, care restricționează discursul instigator la ură.

"Europa are nevoie de propriul plan pentru Ucraina și pentru propria sa securitate. Altfel, viitorul său va fi decis de alte puteri globale", a declarat sâmbătă premierul polonez Donald Tusk.

"Și aceștia nu vor decide, neapărat, în conformitate cu propriul nostru interes. Acest plan trebuie să fie pregătit acum. Nu e timp de pierdut", a adăugat el, într-o postare pe X.

Europe urgently needs its own plan of action concerning Ukraine and our security, or else other global players will decide about our future. Not necessarily in line with our own interest. This plan must be prepared now. There’s no time to lose.