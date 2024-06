Putin a ajuns în Vietnam. Este prima vizită de stat pe care o face în această țară după mai bine de 10 ani

Vladimir Putin a ajuns pe aeroportul din Hanoi, Vietnam. Președintele rus face prima sa vizită de stat în această țară, considerată un aliat istoric, după mai bine de 10 ani. Acolo se va întâlni cu toți cei patru lideri ai țării - secretarul general al Partidului Comunist din Vietnam, Nguyen Phu Trong, președintele To Lam, prim-ministrul Pham Minh Tinh și președintele Adunării Naționale, Tran Thanh Manh.

După vizita sa în Coreea de Nord, unde Putin a semnat un parteneriat strategic cu Kim Jong Un, Vladimir Putin a ajuns în Vietnam, într-o vizită de stat.

Nguyen Phu Trong l-a invitat pe președintele rus să viziteze Vietnamul în luna martie.

Steagul Rusiei a fost pus peste tot pe străzile din Hanoi, pentru a-l întâmpina pe Vladimir Putin.

???? #Russian flags in all the streets of #Hanoi to welcome President Vladimir #Putin #Vietnam #Vietnamese #Russia #Allies #Asia pic.twitter.com/bnnweZ51RH