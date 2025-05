Putin se pregătește să repornească centrala nucleară Zaporojie. Rușii construiesc linii care să o conecteze la rețeaua lor electrică

Centrala nucleară din Zaporijia, cea mai mare instalație nucleară din Europa și una dintre cele mai mari zece la nivel global, se află sub ocupație rusă din martie 2022. Foto: Profimedia Images

Rusia construiește linii electrice în sudul ocupat al Ucrainei, într-o aparentă încercare de a conecta Centrala Nucleară Zaporijie (ZNPP) la rețeaua sa energetică, scrie The New York Times, potrivit The Kyiv Independent.

Centrala nucleară din Zaporijia, cea mai mare instalație nucleară din Europa și una dintre cele mai mari zece la nivel global, se află sub ocupație rusă din martie 2022.

Imaginile din satelit incluse în raport arată că, de la începutul lunii februarie 2025, forțele ruse au amplasat peste 80 de kilometri de linii de înaltă tensiune între orașele ocupate Mariupol și Berdiansk, urmând coasta Mării Azov.

Experții Greenpeace cred că construcția are ca scop conectarea noilor linii la o substație mare din apropierea Mariupolului, care ar putea, la rândul ei, să fie conectată la centrala nucleară ZNPP, situată la aproximativ 225 de kilometri distanță.

Aceasta se află în orașul Enerhodar din regiunea Zaporijia a Ucrainei, pe malul estic al râului Nipru. Autoritățile ucrainene nu au acces la sit sau la infrastructura înconjurătoare.

Shaun Burnie, specialist în domeniul nuclear la Greenpeace, a declarat că dovezile din satelit oferă prima confirmare concretă a planurilor președintelui rus Vladimir Putin de a reporni centrala și de a o integra permanent în rețeaua electrică a Rusiei.

Construcția infrastructurii energetice indică intenții pe termen lung de a prelua controlul deplin asupra activelor energetice ale Ucrainei în regiunile ocupate.

Rusia a revendicat în repetate rânduri dreptul de proprietate asupra centralei pe baza anexării ilegale a regiunii Zaporojie în septembrie 2022, în ciuda faptului că Ucraina își păstrează controlul asupra unei mari părți a regiunii, inclusiv asupra centrului său administrativ.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la siguranța centralei, unde bombardamentele și prezența trupelor armate au dus la multiple opriri de urgență și întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Se pare că SUA ar fi propus ca controlul asupra centralei nucleare ZNPP să fie returnat Ucrainei înainte de a transfera conducerea acesteia către SUA pentru a furniza energie electrică zonelor aflate sub control atât ucrainean, cât și rus. Rusia a respins imediat sugestia.