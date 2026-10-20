Roboții livratori sunt acuzați că scanează fețele clienților și le distribuie datele biometrice

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Disputa legată de roboții care livrează mâncare în Chicago a ajuns în instanță, după ce doi clienți au acuzat companiile care îi operează că le-au colectat datele biometrice fără consimțământ, scrie Asociated Press.

Cei doi bărbați au depus, pe 9 octombrie, procese colective separate la tribunalul din comitatul Cook împotriva companiilor Coco Robotics și Serve Robotics, acuzându-le că au încălcat o lege statală privind protecția vieții private. Ei susțin că roboții companiilor le-au scanat fețele și mâinile fără ca ei să știe și fără acordul lor.

Ambele companii contestă acuzațiile.

Potrivit plângerilor, camerele roboților și senzorii LiDAR, o tehnologie care emite impulsuri laser pentru a măsura distanțe și a cartografia mediul înconjurător, au înregistrat măsurători ale fețelor și mâinilor clienților în momentul în care aceștia s-au apropiat de roboți ca să-și ridice comenzile.

Mitchell Breidinger, din cartierul Near North Side, spune că a comandat cumpărături prin DoorDash în septembrie 2025 și că nu a ales niciodată livrarea prin robot.

Cu toate acestea, potrivit plângerii sale, comanda i-a fost atribuită unui robot Coco. Când acesta a sosit, Breidinger a trebuit să stea foarte aproape de el pentru a introduce un cod și a-și scoate cumpărăturile.

Breidinger susține că acele camere ale robotului i-au înregistrat fața, capul și mâinile, în timp ce senzorii LiDAR le-au măsurat forma și dimensiunile. În plângere se mai arată că un operator aflat la distanță a urmărit în timp real înregistrarea video a livrării.

Breidinger afirmă că firma Coco nu l-a informat în scris că îi va colecta datele biometrice, nu i-a explicat cât timp le va păstra și nu i-a cerut acordul scris.

Barry Schain, locuitor al cartierului Lincoln Park, descrie o experiență similară cu Serve Robotics. Potrivit plângerii, el a primit trei livrări de la roboții Serve, cea mai recentă pe 4 octombrie, când o comandă Uber Eats a fost atribuită unui robot, deși nu selectase această opțiune.

Ambele plângeri susțin că firmele păstrează înregistrările video și datele de la senzori pentru a antrena sisteme de inteligență artificială. Plângerea lui Schain face trimitere și la informațiile publicate de Serve despre licențierea către terți a seturilor de date video și LiDAR, pentru antrenarea AI.

Plângerea lui Breidinger susține că Coco a partajat date colectate de roboți cu OpenAI și cu alte terțe părți.

Potrivit proceselor, măsurătorile biometrice ale clienților sunt apoi stocate în sistemele companiilor alături de numele și adresele acestora, ceea ce face ca datele să poată fi asociate cu persoane identificabile.

Companiile sunt acuzate că au încălcat Legea privind confidențialitatea datelor biometrice din Illinois, care obligă firmele care colectează astfel de date să informeze în scris persoanele vizate ce colectează și în ce scop, să obțină consimțământul lor scris și să aibă o politică privind păstrarea și distrugerea datelor.

Purtătorii de cuvânt ai Coco și Serve au negat că firmele ar colecta date biometrice de la clienți sau de la trecători. Un reprezentant Serve a declarat că firma „se va apăra” în proces, în timp ce un purtător de cuvânt al Coco susține că firma este „convinsă că acest proces fără temei va dispărea”.

„Acest proces înțelege complet greșit tehnologia noastră, nu am colectat date biometrice în Chicago”, a transmis purtătorul de cuvânt al Coco într-un comunicat, adăugând că respectarea legilor privind confidențialitatea este o „prioritate de top” pentru companie.

„Datele pe care le partajăm sunt date de navigație folosite pentru a face trotuarele mai sigure pentru toți utilizatorii”, a continuat purtătorul de cuvânt al Coco. „De exemplu, oferim informații în timp real despre pericolele de pe trotuare către BlindSquare, o aplicație de navigație creată pentru persoanele nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere. Nu partajăm, în cadrul parteneriatelor noastre de partajare a datelor, date de la începutul sau de la finalul curselor de livrare. Confidențialitatea și respectarea legii sunt priorități de top în tot ceea ce facem”.

Purtătorul de cuvânt al Serve a explicat că roboții companiei folosesc camere și senzori pentru a circula în siguranță pe trotuare.

„Serve nu folosește aceste date pentru a identifica persoane, iar sistemele noastre nu sunt concepute pentru a identifica persoane sau pentru a crea profiluri biometrice”, a declarat acesta într-un comunicat.

Reclamanții cer despăgubiri legale de 1.000 de dolari pentru fiecare încălcare din neglijență sau de 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare intenționată ori din nesăbuință, precum și alte reparații.

Procesele vin pe fondul atenției tot mai mari acordate roboților de livrare, care au devenit o prezență obișnuită pe trotuarele din Chicago, unde locuitorii și-au exprimat îngrijorarea în privința siguranței, accesibilității, supravegherii și a posibilei pierderi a locurilor de muncă din domeniul livrărilor.

Chicago a lansat programul-pilot pentru roboții de livrare în 2022, în timpul mandatului fostei primărițe Lori Lightfoot. Coco a început să opereze în oraș la finalul lui 2024, iar Serve Robotics i-a urmat în septembrie 2025.

Programul, supravegheat de Departamentul de Transport și de Departamentul pentru Afaceri și Protecția Consumatorilor din Chicago, urmează să expire în mai 2027, dacă Consiliul Local nu aprobă prelungirea lui.

Josh Robertson, locuitor din Lincoln Park, a lansat anul trecut o petiție prin care cere orașului să suspende programul până când autoritățile vor publica date despre siguranță și accesibilitate, vor organiza o dezbatere publică și vor stabili reguli mai clare.

Până luna trecută, petiția strânsese peste 4.500 de semnături. Locuitorii au semnalat roboți care blochează trotuarele și trecerile de pietoni, creând obstacole pentru persoanele cu dizabilități, și și-au exprimat îngrijorarea legată de camerele care filmează pietonii.

Nemulțumirile au ajuns și la Primărie. În februarie, consilierul local Daniel La Spata, care reprezintă districtul 1, a respins planurile de extindere a programului în cea mai mare parte a circumscripției sale, după ce peste 83% dintre locuitorii care au răspuns la un sondaj online s-au opus categoric.

Orașul a creat, de asemenea, o categorie specială pe linia 311, dedicată sesizărilor neurgente, unde locuitorii pot raporta probleme de siguranță și alte plângeri legate de roboți.

În martie, un robot Serve a spart geamul unei stații de autobuz CTA, operatorul de transport public din Chicago, în cartierul West Town, împrăștiind cioburi pe trotuar. Câteva zile mai târziu, un robot Coco a lovit o altă stație de autobuz, în Old Town. Ambele companii au spus că investighează incidentele și și-au asumat costurile reparațiilor.

În septembrie, un videoclip în care mai mult de zece roboți Coco păreau să se învârtă unii în jurul altora și să se blocheze pe un trotuar din Lincoln Park a devenit viral, strângând sute de mii de vizualizări și reaprinzând criticile la adresa acestei tehnologii.

Companiile își apără roboții, susținând că aceștia reprezintă o variantă mai sigură și mai sustenabilă pentru livrările pe distanțe scurte, care poate reduce numărul curselor cu mașina și aglomerația din trafic.