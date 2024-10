Rusia a atacat un pod strategic la Odesa după ce s-a aflat că un ministru din Norvegia se află în oraș

Forțele ruse au atacat în noaptea de miercuri spre joi un pod strategic peste estuarul Nistrului din Zatoka, în regiunea Odesa, relatează Agerpres citând agențiile de presă internaționale.

Podul din Zatoka leagă feroviar și rutier localitatea Belgorod-Dnestrovsk (Cetatea Albă, n.r.) de Odesa şi a mai fost vizat de atacurile rusești de la începutul războiului, fiind reparat de mai multe ori.

Nu a fost clar imediat dacă noul raid s-a soldat cu avarierea construcției.

Overnight Russia again tried to destroy the Zatoka bridge across the Dniester Estuary. The road and rail bridge has been attacked numerous times. Bridge is a vital land link to Romania and Ukrainian ports along River Danube. We await damage update. https://t.co/aIRPmV2Eii pic.twitter.com/SkB6R27hXc