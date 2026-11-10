"Rusia vrea să rupă Ucraina-n două". Zelenski i-a avertizat pe partenerii europeni despre intențiile lui Putin. Ce i-a spus șefei CE

4 minute de citit Publicat la 09:59 10 Noi 2026 Modificat la 10:28 10 Noi 2026

Volodimir Zelenski i-a avertizat pe partenerii europeni că Rusia pregătește atacuri repetate asupra podurilor de peste Nipru. Foto: Getty Images

Volodimir Zelenski i-a avertizat pe partenerii europeni că Rusia pregătește atacuri repetate asupra podurilor de peste Nipru, cu scopul de "a rupe țara în două". Președintele ucrainean a transmis mesajul într-o convorbire recentă cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Potrivit unor surse familiarizate cu discuția, el a spus că Moscova vrea să izoleze estul Ucrainei, aflat la granița cu Rusia, de vestul țării, vecin cu UE, scrie Financial Times.

Luni, cei doi au anunțat că și-au coordonat pozițiile înaintea negocierilor de pace de marți și miercuri de la Abu Dhabi, la care participă Kievul, Moscova, SUA și UE.

Niprul traversează Ucraina de la nord la sud. Trece prin Kiev, apoi prin orașele Dnipro, Zaporojie și Herson, și se varsă în Marea Neagră. În sud, râul a devenit o linie naturală a frontului între armata ucraineană și cea rusă.

Avertismentul vine în timp ce în unele zone ale Kievului curentul a lipsit ore întregi, iar traficul a fost blocat. Rusia își intensifică atacurile asupra rețelelor de energie, transport și aprovizionare, iar presiunea asupra Ucrainei crește.

"I-am vorbit Ursulei despre aceste probleme și am convenit ca Uniunea Europeană să activeze un mecanism special de urgență, pentru a oferi rapid Ucrainei bani pentru ceea ce este cel mai urgent acum", a declarat Zelenski luni. "Multe orașe și comunități se confruntă acum cu probleme grave la curent, apă și căldură, din cauza atacurilor rusești", a spus el. Cele mai afectate zone sunt Kievul, regiunile Dnipropetrovsk, Sumî și Donețk, precum și Hersonul.

Un înalt oficial ucrainean a explicat că Rusia nu vrea doar să rupă țara în două, ci și să oprească transportul energiei electrice din vest spre est. Asta ar lăsa milioane de oameni fără curent în plină iarnă.

Von der Leyen a spus luni că susține propunerea lui Zelenski pentru un armistițiu care să protejeze infrastructura de alimente și energie. Negocierile trilaterale dintre Ucraina, Rusia și SUA reîncep marți, la Abu Dhabi, după o pauză de la sfârșitul lui februarie, când administrația Trump a intrat în război cu Iranul.

Din octombrie, Rusia atacă tot mai des podurile de peste Nipru. Face parte dintr-o campanie aeriană împotriva infrastructurii critice, prin care Moscova speră să slăbească rezistența Kievului în timpul iernii și să-l forțeze să cedeze.

Potrivit unor surse apropiate de Kremlin, Vladimir Putin vede aceste atacuri drept răspuns la loviturile Ucrainei asupra infrastructurii energetice și logistice a Rusiei.

Mai multe rachete balistice și drone rusești au lovit Podul de Nord și Podul de Sud din Kiev, avariind pilonii și lăsând cratere în asfalt. Chiar și un singur pod avariat poate bloca aprovizionarea civilă și militară și poate încetini intervențiile de urgență. Sâmbătă, un atac a paralizat o mare parte a capitalei: străzile s-au blocat, iar mulți oameni au fost nevoiți să meargă pe jos.

Kievul, cu aproape 4 milioane de locuitori, are doar opt poduri între malul de est și cel de vest. Pe ele circulă zilnic navetiști, pietoni, camioane și alte vehicule care țin țara în funcțiune. La nord de capitală, următoarea trecere peste Nipru este barajul hidrocentralei Kiev, la circa 16 km de Podul de Nord. Spre sud, cea mai apropiată este hidrocentrala de la Kaniv, la aproximativ 130 km de Podul de Sud. Mai departe, estul și vestul țării sunt legate doar de câteva poduri funcționale.

Analiștii spun că orice pod scos din uz ar complica aprovizionarea armatei ucrainene, mai ales că luptele au loc în estul țării.

"Atacurile repetate asupra podurilor ar afecta transportul de muniție, combustibil și trupe din vest spre est, care ar ajunge să depindă de doar câteva treceri", a explicat Franz-Stefan Gady, analist militar la Viena. "Echipamentele grele și muniția se transportă în special pe calea ferată. Dacă podurile feroviare sunt distruse, Ucrainei îi va fi mai greu să mute rapid rezervele acolo unde frontul este amenințat."

Gady crede totuși că Rusia nu va reuși să izoleze complet estul Ucrainei. "Dar nici nu are nevoie. Scopul este să creeze blocaje și să uzeze. Întrebarea este cât timp poate Moscova să continue atacurile și cum își va folosi Ucraina apărarea antiaeriană, deja insuficientă, pentru a proteja podurile."

Michael Kofman, cercetător la Carnegie Endowment for International Peace, spune că, până acum, atacurile rusești asupra podurilor au fost rare. "Ar fi nevoie de un efort coordonat pentru a bloca traficul peste Nipru", a explicat el."Și chiar și atunci, Ucraina poate construi poduri de pontoane", a adăugat Kofman.

Autoritățile de la Kiev au propus deja astfel de poduri pentru a ușura traficul, dar deocamdată niciunul nu a fost instalat.

Ucraina are dificultăți în a-și apăra podurile și infrastructura critică, pentru că nu are suficiente rachete Patriot. Sistemele americane sunt singurele care pot doborî sigur rachetele balistice rusești. Din cauza războiului SUA din Iran, aceste rachete sunt greu de găsit, iar Washingtonul și aliații europeni ezită să-și cedeze stocurile.

În plus, Serhii Beskrestnov, consilier al lui Zelenski, spune că rachetele rusești lovesc acum podurile mai precis. Motivul: un nou sistem de ghidaj care le ajută să evite bruiajul ucrainean.

Pe Telegram, el a explicat că, în timp ce coboară, focosul scanează terenul cu radarul timp de câteva secunde, iar sistemul de ghidaj corectează apoi traiectoria rachetei.