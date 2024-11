Rușii atacă furibund Ucraina. Orașul-port Odesa a fost lovit cu rachete balistice. Sunt morți și răniți

Atac al rușilor asupra orașului-port Odesa. Foto: Colaj/X

Forțele ruse au lansat un atac cu rachete balistice împotriva orașului-port Odesa pe 18 noiembrie, ucigând și rănind oameni. Cel puțin opt persoane au fost ucise și 18 au fost rănite, inclusiv un copil. Patru victime sunt în stare gravă, scrie The Kyiv Independent.

„Rusia au lovit cu o rachetă o clădire rezidențială, o zonă de activitate comercială”, a declarat primarul Hennadii Truhanov pe Telegram.

O parcare, o clădire rezidențială, o universitate și o clădire administrativă au fost avariate în urma atacului, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

„După apeluri și întâlniri cu (președintele rus Vladimir) Putin, după zvonuri false din mass-media despre „abținerea” de la bombardamente, Rusia arată ceea ce o interesează cu adevărat: doar războiul”, a spus Zelenski.

Imaginile publciate pe rețelele socaile arată mașini în flăcări, un bloc distrus și trupuri ale victimelor, întinse pe stradă.

Eight people killed, 18 more injured by the Russian strike on Odesa - local military.



A child was injured, four people are in critical condition. https://t.co/NPFTLozTba pic.twitter.com/SBiI0E0yCe — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 18, 2024

⚡️Russian strike on Odesa. There are dead and injured.



Russia shows its reaction to diplomacy once more. pic.twitter.com/XXRO3iIrEL — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 18, 2024

Another day, another act of terrorism by Russia. In Odesa, moments ago, a residential building was targeted, resulting in casualties and injuries. Civilian infrastructure, including homes, has been severely damaged. pic.twitter.com/RjwiKiU22i — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) November 18, 2024

Atacul a avut loc la scurt timp după ce Rusia a lansat una dintre cele mai mari lovituri asupra Ucrainei pe 17 noiembrie și atacuri mortale cu rachete împotriva orașului Sumî peste noapte.

Odesa, situată pe coasta Mării Negre, în sudul Ucrainei, găzduiește aproximativ 1 milion de locuitori. Orașul-port a fost vizat în mod repetat de-a lungul războiului de bombardamentele rușilor.