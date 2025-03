Ruşii au atacat masiv cu drone la câteva sute de kilometri de România. 15 explozii în Odesa. Sunt victime

Ruşii au atacat masiv cu drone la câteva sute de kilometri de România, în noaptea de joi spre vineri. 15 explozii au avut loc în Odesa şi s-au înregistrat mai multe victime, au anunţat autorităţile ucrainene.

Potrivit primarului din Odesa, Gennadi Trukhanov, s-au auzit cel puţin 15 explozii în zonele sudice ale oraşului şi s-au înregistrat victime. Totodată, edilul din Odesa a avertizat că există pericol şi în zona Kievului, au relatat jurnaliştii de la pravda.com.ua.

În urma atacului violent cu drone din Odesa, energia electrică a fost întreruptă, iar în case şi pe străzi este mult haos.

❗️Massive Russian drone attack on Odesa.



Russians are using new tactics to attack Ukrainian civilians and make it harder for Ukrainian air defense to shoot down drones. pic.twitter.com/Jz18jvFFdv