Ce au negociat Trump și Putin. Președintele SUA spune că nu i-a cerut să taie ajutorul militar pentru Ucraina, Kremlinul spune altceva

Donald Trump, președintele SUA. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a spus că problema ajutorului militar pentru Ucraina nu a fost discutat în convorbirea sa de marți cu președintele rus Vladimir Putin, notează presa internațională.

Trump a fost întrebat despre acest subiect în emisiunea „The Ingraham Angle” de la Fox News.

„Nu am vorbit despre ajutor. De fapt, nu am vorbit deloc despre ajutor. Am vorbit despre o mulțime de lucruri, dar despre ajutor nu s-a discutat niciodată”, a răspuns el atunci când a fost chestionat de realizatoarea Laura Ingraham.

Însă stoparea ajutorului militar pentru Kiev este menționată explicit drept principală condiție puse de Moscova pentru a accepta o încetare a focului în Ucraina.

Formularea exactă apare în comunicatul difuzat de Kremlin după dialogul Trump - Putin.

"În contextul iniţiativei preşedintelui Statelor Unite ale Americii privind o încetare a focului de 30 de zile, partea rusă a subliniat o serie de puncte esenţiale privind controlul efectiv asupra unei eventuale încetări a focului de-a lungul întregii linii de contact, necesitatea de a stopa mobilizarea forţată în Ucraina şi reînarmarea forţelor armate ucrainene (...) S-a subliniat că principala condiţie pentru a preveni escaladarea conflictului şi pentru a acţiona în vederea soluţionării acestuia prin mijloace politice şi diplomatice ar trebui să fie încetarea completă a asistenţei militare străine şi a furnizării de informaţii către Ucraina", se specifică în comunicatul citat.

Comunicatul mai spune că Putin a fost de acord să oprească temporar atacarea instalațiilor energetice ucrainene, fără a accepta însă o încetare completă a focului de 30 de zile, așa cum vor SUA.

Nici măcar acest angajament nu s-a materializat, pentru că Rusia a lansat, chiar în seara dialogului telefonic între cei doi președinți, un atac cu drone și rachete în Ucraina, care a lovit elemente de infrastructură și a avariat două spitale, ucigând un om și făcând mai mulți răniți.

În prezent, Statele Unite au reluat furnizarea de armament în Ucraina și schimbul de informații cu Kievul, pe care le-au oprit după cearta dintre Trump și Zelenski din Biroul Oval, de acum câteva săptămâni.

Washingtonul rămâne momentan cel mai mare donator militar al Ucrainei, livrând sau alocând peste 70 de miliarde de dolari din ianuarie 2022 sub formă arme, muniții și alte tipuri de asistență.