Surse WP: Zelenski a primit din SUA o hârtie prin care să cedeze 50% din resursele minerale ale Ucrainei. A refuzat să o semneze

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost presat de administrația Trump să semneze o hârtie prin care acordă SUA controlul a 50% din resursele minerale ale țării sale, arată surse Washington Post.

Zelenski ar fi refuzat să semneze documentul, conform surselor citate.

Informația a fost preluată în presa ucraineană, care precizează că președinția de la Kiev a refuzat, la rândul ei, să comenteze cele publicate.

Episodul a fost dezvăluit cu ocazia reuniunii de la Munchen, unde a participat și vicepreședintele american JD Vance.

Jurnalistul Washington Post Josh Rogin a avut o primă relatare pe acest subiect pe contul său X.

"Mai mulți legiuitori mi-au spus la Munchen că delegația Congresului SUA i-a prezentat lui Zelenski o hârtie pe care să o semneze și care ar acorda SUA drepturi asupra a 50% din rezervele minerale viitoare ale Ucrainei. Zelensk a refuzat politicos", a scris el.

Multiple lawmakers here in Munich told me the U.S. Congressional delegation presented Zelensky with a piece of paper they wanted him to sign which would grant the U.S. rights to 50% of Ukraine’s future mineral reserves. Zelensky politely declined to sign it. #MSC2025