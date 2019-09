Tragedie în viața unei tinere mame! Bebelușul ei a murit după ce a fost aruncat într-un râu

foto- Pexels

Un bebeluș a murit după ce a fost aruncat în râu de pe un pod.

Emma Blood, mama lui în vârstă de 22 de ani, a postat pe internet o fotografie cu copilașul ei, după ce a fost aruncat în râu.

Zakari Bennet, care avea mai puțin de un an, a fost aruncat cu tot cu coșulețul în care dormea.

„Mi-am pierdut copilul astăzi. Îmi iubesc băiețelul și am făcut totul pentru el. Nu am știut că era mort. Am stat cu el ore întregi, l-am ținut în brațe și l-am pupat”, a spus Emma.

„Sunt în viață, deși mi-aș fi dorit să fiu și eu moartă”, a adăugat mama copilului, potrivit Metro.

Serviciile de urgență au fost chemate la fața locului după ce a fost raportat că minorul a fost aruncat de pe un pod.

Zakari a ajuns la spital în stare critică, dar în ciuda eforturilor făcute de medici, nu a mai putut fi salvat.

Tatăl bebelușului, Zak Bennett (22 de ani), a fost arestat de polițiști fiindcă și-a lăsat copilul nesupravegheat cât a intrat într-un local să-i cumpere lapte.

Micuțul a stat minute bune singur pentru că tatăl lui și-a comandat și ceva de băut între timp.

Un bărbat a fost arestat de polițiști, fiind suspect de crima asupra minorului.