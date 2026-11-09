Trump spune că „a glumit” când l-a propus pe Dana White pentru funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe

1 minut de citit Publicat la 08:49 09 Noi 2026 Modificat la 08:49 09 Noi 2026

„Dana va fi un purtător de cuvânt cum nu a mai existat niciodată”, a scris Trump pe platforma Truth Social. FOTO: Profimedia Images

După ce a Donald Trump i-a cerut lui Dana White, șeful Ultimate Fighting Championship (UFC), să devină purtătorul de cuvânt al Casei Albe, președintele american a revenit duminică asupra declarației și a spus că „a glumit”. El a insistat că nu a vorbit serios despre această posibilitate, susținând că propunerea a fost doar „o mică distracție”, potrivit Reuters.

Trump a spus că Dana White, un susţinător proeminent, „adoră ideea” de a prelua funcţia, însă el susține că propunerea a fost mai degrabă o glumă.

„Vă spun, glumeam doar”, le-a spus Trump reporterilor, explicând că postase fotografii cu luptători de renume din UFC ca potenţiali asistenţi ai lui White, ca parte a glumei.

Sâmbătă, Trump i-a cerut lui Dana White, șeful Ultimate Fighting Championship (UFC), să devină purtătorul de cuvânt al Casei Albe, într-o postare pe rețelele sociale.

„Dana va fi un purtător de cuvânt cum nu a mai existat niciodată”, a scris Trump pe platforma Truth Social. „Dana, te rog să accepți postul!”.

El a mai adăugat că: „Avem nevoie de acești oameni pentru a ne apăra împotriva Stângii Nebune”, a scris Trump, alături de fotografiile celor șase luptători.

Postul de purtător de cuvânt al Casei Albe este vacant de la jumătatea lunii octombrie, când Katie Zacharia a plecat din funcție după doar câteva zile de la preluarea acesteia.

White, care conduce Ultimate Fighting Championship de mai bine de două decenii, a fost un aliat apropiat al lui Trump şi a contribuit la mobilizarea sprijinului pentru campania sa prezidenţială din 2024.

De asemenea, el a apărut alături de Trump la mai multe evenimente politice şi a contribuit la organizarea unor lupte UFC pe peluza Casei Albe în acest an.

Postarea lui Trump vine după ce colegii săi republicani au suferit o înfrângere categorică la alegerile intermediare din SUA, pierzând majoritățile deținute în Congres.