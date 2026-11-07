„Dana, te rog să accepți postul!” Trump vrea ca șeful UFC să devină purtător de cuvânt al Casei Albe

2 minute de citit Publicat la 22:56 07 Noi 2026 Modificat la 22:57 07 Noi 2026

„Dana va fi un purtător de cuvânt cum nu a mai existat niciodată”, a scris Trump pe platforma Truth Social. FOTO: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, i-a cerut lui Dana White, șeful Ultimate Fighting Championship (UFC), să devină purtătorul de cuvânt al Casei Albe, într-o postare pe rețelele sociale, potrivit BBC.

„Dana va fi un purtător de cuvânt cum nu a mai existat niciodată”, a scris Trump pe platforma Truth Social. „Dana, te rog să accepți postul!”

Nu este clar dacă oferta publică de angajare făcută de președinte este una reală. BBC a solicitat un punct de vedere de la Casa Albă și de la TKO Holdings, compania-mamă a UFC.

Postul de purtător de cuvânt al Casei Albe este vacant de la jumătatea lunii octombrie, când Katie Zacharia a plecat din funcție după doar câteva zile de la preluarea acesteia.

Postarea lui Trump vine după ce colegii săi republicani au suferit o înfrângere categorică la alegerile intermediare din SUA, pierzând majoritățile deținute în Congres.

În mesajul publicat sâmbătă după-amiază, Trump l-a descris pe White drept „un luptător violent și un războinic” și i-a cerut să aducă alături de el, în noua funcție, mai mulți luptători UFC cunoscuți, „chiar dacă unii nu sunt din țara noastră”.

„Avem nevoie de acești oameni pentru a ne apăra împotriva Stângii Nebune”, a scris Trump, alături de fotografiile celor șase luptători.

După postarea lui Trump, White a publicat pe Instagram o fotografie în care apare în spatele pupitrului din sala de conferințe de presă a Casei Albe.

„Trecem la următorul capitol”, a scris White în postare, deși nu era clar dacă mesajul său era ironic.

Islam Makhachev, luptător rus, s-a numărat printre sportivii pe care Trump i-a sugerat ca Dana White să îi aducă alături de el în noua funcție.

Cunoscut pentru firea sa combativă, White a intrat uneori în conflict cu jurnaliștii care relatează despre acest sport, în timpul conferințelor de presă.

În 2020, acesta a publicat un videoclip în care îi viza pe reporterii care puseseră la îndoială decizia UFC de a organiza meciuri la începutul pandemiei.

În 2009, a publicat un videoclip plin de injurii, în care a folosit o insultă homofobă pentru a răspunde unui articol al unui jurnalist despre modificările regulilor privind acreditările pentru zonele din culisele evenimentelor UFC.

White este un vechi aliat și prieten al lui Trump

În 2001, când White și partenerii săi de afaceri au cumpărat organizația UFC, aflată atunci în dificultate, pentru două milioane de dolari, acest sport se confrunta cu o opoziție puternică din partea ambelor tabere politice din SUA.

Cu doar cinci ani înainte, senatorul republican John McCain descrisese în mod celebru artele marțiale mixte drept „lupte de cocoși între oameni”, declanșând interzicerea acestui sport în 36 de state americane.

„Niciuna dintre săli nu voia să găzduiască UFC. Nu credeau în acest sport. Nu le plăcea și erau îngrijorați de tipul de public care ar fi venit la un astfel de eveniment”, i-a declarat White postului CBS, partenerul BBC din SUA, în 2025.

În condițiile în care marile arene refuzau să găzduiască evenimentele organizației, White spune că Trump a salvat UFC, organizând două gale la cazinoul Trump Taj Mahal din Atlantic City, New Jersey, în 2001.

În această vară, UFC a organizat un meci în cușcă pe peluza Casei Albe.

White a devenit un susținător public al campaniilor prezidențiale ale lui Trump, participând la Convențiile Naționale Republicane din 2016, 2020 și 2024.