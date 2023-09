Ucraina susține că a distrus un sistem de apărare antiaeriană "Triumf" al Rusiei în Crimeea

Atacul ucrainean a avut loc în cursul nopții de miercuri spre joi și a implicat drone și rachete.

Agenția Reuters citează o sursă din serviciile ucrainene de informații și arată că operațiunea a fost condusă de Serviciul ucrainean de securitate și de Marina militară a Kievului.

Conform sursei citate, atacul cu drone ucrainene a lăsat "orb" sistemul rusesc de apărare, căruia i-a lovit antena radar.

Ulterior, marina ucraineană a lansat două rachete "Neptun" asupra complexului antiaerian.

Rachetele anti-navă "Neptun", de fabricație ucraineană, au fost modificate pentru a lovi ținte terestre, potrivit analiștilor militari.

Video of a powerful explosion near the Crimean town of Yevpatoria



Telegram channels publish video and photos of a large column of smoke from an explosion near Yevpatoria in Crimea, which has been occupied by Russia.



The column of smoke is illuminated with a glow, probably from… pic.twitter.com/24ieRZBqj6