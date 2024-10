Un deputat francez a fost prins în flagrant în timp ce voia să cumpere droguri, într-o stație de metrou din Paris

Deputatul francez Andy Kerbrat, membru al alianței de stânga Noul Front Popular, a recunoscut marți că poliția l-a prins săptămâna trecută încercând să cumpere droguri, potrivit Politico.

„Joi, 17 octombrie 2024, am fost oprit pentru posesie de stupefiante”, a declarat deputatul Andy Kerbrat, într-o declarație postată pe X. „Am recunoscut imediat acuzațiile care mi se aduc”.

Kerbrat, care este membru al alianței de stânga Noul Front Popular și reprezintă regiunea de nord-vest Loire-Atlantique în Adunarea Națională a Franței, a făcut această declarație după ce ziarul de dreapta Valeurs Actuelles a publicat un articol care dezvăluia că Kerbrat a fost reținut în timp ce încerca să cumpere drogul sintetic 3-MMC la o stație de metrou din Paris.

Kerbrat și-a exprimat regretul că cercul său apropiat, inclusiv echipa sa parlamentară și aliații politici, au aflat despre arestare prin intermediul dezvăluirilor din mass-media, înainte ca el să îi poată informa personal.

Tânărul în vârstă de 34 de ani a recunoscut că se luptă cu dependența de droguri de ceva timp și a promis că va căuta ajutor. „Dependența este o problemă de sănătate publică și trebuie tratată ca atare”, a spus el.

Mai mulți aliați politici de stânga ai lui Kerbrat și-au exprimat sprijinul pentru el în urma veștii, inclusiv Sandrine Rousseau de la Verzi: „Consumul de droguri și dependența sunt o problemă de îngrijire, sănătate mintală și sprijin. Ai recunoscut, ești pe o cale de tratament. Revino la noi într-o stare bună”, a spus Rousseau pe X.

Soutien cher Andy,

La consommation de drogue et l’addiction sont un enjeu de soin, de santé psychique et d’accompagnement.

Tu as reconnu, tu es dans un parcours de soin. Reviens-nous en forme. ? https://t.co/8Fuhhkmjlz