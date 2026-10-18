Ungaria va permite tranzitul cerealelor ucrainene spre Europa de Vest. Peter Magyar: „Nu există niciun impediment”

1 minut de citit Publicat la 21:19 18 Oct 2026 Modificat la 21:19 18 Oct 2026

Premierul ungar a adăugat că, în urmă cu trei-patru ani, exista o procedură de tranzit bine pusă la punct, care a fost însă abandonată ulterior. Foto: Getty Images

Ungaria va permite tranzitul cerealelor ucrainene spre Europa de Vest, a declarat premierul Peter Magyar la televiziunea RTL. „Dacă doar tranzitează țara, atunci, evident, nu există niciun impediment”, a spus prim-ministrul ungar. Anunțul vine la doar câteva zile după ce Volodimir Zelenski a rugat Polonia, România, Slovacia și Ungaria să permită tranzitul cerealelor ucrainene, după ce rutele prin Marea Neagră au fost blocate de atacurile rușilor, relatează The Kyiv Independent.

Președintele Volodimir Zelenski a făcut apel către țările menționate la summitul UE de la Bruxelles, pe 16 octombrie, în contextul în care Kievul încearcă să obțină sprijinul Europei pe fondul deteriorării relațiilor cu SUA.

Zelenski a spus atunci că transporturile de cereale prin Marea Neagră nu sunt posibile din cauza atacurilor rusești și a cerut Poloniei, României, Slovaciei și Ungariei să permită tranzitul cerealelor ucrainene pe teritoriul lor către țările occidentale, așa cum au făcut la începutul invaziei rusești la scară largă.

De asemenea, și în timpul primei lor întâlniri bilaterale, Zelenski i-a spus lui Magyar că transporturile de cereale spre Europa de Vest în vagoane feroviare sigilate ar fi de mare ajutor.

„I-am spus că dacă doar tranzitează țara atunci, evident, nu există niciun impediment”, a declarat premierul Ungariei.

Premierul ungar a adăugat că, în urmă cu trei-patru ani, exista o procedură de tranzit bine pusă la punct, care a fost însă abandonată ulterior.

În timpul guvernării precedente, conduse de Viktor Orbán, Ungaria a declarat stare de urgență și a introdus o interdicție asupra produselor agricole ucrainene.

Îngrijorările privind competitivitatea sectorului agricol ucrainean au complicat, de asemenea, relațiile Kievului cu alte țări europene. Polonia, de exemplu, blochează avansarea unei părți a negocierilor privind aderarea Ucrainei la UE, temându-se că aderarea ar afecta fermierii polonezi.

Întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Peter Magyar a avut loc în aceeași săptămână în care președintele ucrainean a semnat o lege cu privire la drepturile la educație ale minorităților naționale, o solicitare fermă a Ungariei, înainte de a permite ca negocierile pentru aderarea Ucrainei la UE să avanseze. „Este primul pas spre restabilirea încrederii reciproce”, a spus la finalul discuției cu președintele ucrainean, Peter Magyar.