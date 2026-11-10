Vânzările de conserve şi apă au explodat în Marea Britanie. Guvernul a lansat programul "Fii pregătit", iar oamenii fac stocuri

2 minute de citit Publicat la 15:27 10 Noi 2026 Modificat la 15:28 10 Noi 2026

Guvernul britanic a avertizat populația în legătură cu posibile atacuri cibernetice care ar putea întrerupe serviciile esențiale. Foto: Getty Images

Vânzările de produse precum apa îmbuteliată și conservele au înregistrat o creștere spectaculoasă în Marea Britanie, în intervalul scurs după lansarea, pe 22 octombrie, a campaniei guvernamentale pentru situații de urgență, intitulată „Fii pregătit”, relatează BBC, care citează o analiză a pieței.

Vânzările de dezinfectant pentru mâini au crescut cu 83%, cele de apă îmbuteliată, cu 67%, iar cele de alimente conservate în cutii metalice sau borcane, cu 37%, conform datelor furnizate de firma de cercetare în retail Worldpanel by Numerator.

Campania guvernamentală încurajează populația să își facă rezerve pentru situațiile în care serviciile esențiale ar putea fi perturbate de fenomene meteorologice extreme sau de atacuri cibernetice.

Potrivit Worldpanel, deși gospodăriile și-au constituit stocuri de produse esențiale, nu a fost vorba despre achiziții "de panică".

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Campania le recomandă britanicilor să păstreze în locuințe rezerve de alimente și apă suficiente pentru trei zile. De asemenea, oamenii ar trebui să dispună de șervețelele umede, lanterne și bani gheață.

După lansarea campaniei, numărul celor care au cumpărat conserve de carne a crescut cu aproximativ 400.000 pe zi, a indicat Worldpanel. Cantitatea medie achiziționată a fost de aproximativ 500 g, ceea ce sugerează o acumulare treptată a stocurilor.

„Consumatorii au luat, în mod clar, notă de campania 'Fii pregătit', dar nu a fost vorba despre cumpărături de panică. Mai puțin de o treime dintre gospodării au cumpărat apă îmbuteliată în luna octombrie”, a precizat Fraser McKevitt, director pentru retail și analiza comportamentului consumatorilor în cadrul companiei citate.

„Creșterea achizițiilor a apărut în contextul în care mai mulți oameni au inclus produsele din lista guvernamentală în cumpărăturile lor săptămânale, însă nu pentru că și-ar fi umplut excesiv cărucioarele. Asta corespunde exact cu ceea ce guvernul a dorit ca populația să facă”, a adăugat el.

Premier: Fiecare britanic ar trebui să aibă proviziile necesare pentru a depăși o criză a serviciilor esențiale

O altă dovadă a constituirii de stocuri a venit marți din partea companiei alimentare Princes, care a anunțat o creștere a cererii pentru conserve de ton, carne și legume, tot în urma campaniei guvernamentale.

Campania „Fii pregătit” avertizează că fenomenele meteorologice extreme și atacurile cibernetice ar putea afecta sau scoate din funcțiune serviciile esențiale, iar gospodăriile din Marea Britanie trebuie să se asigure că dispun de cele necesare, adică de apă îmbuteliată și alimente cu termen de valabilitate mare, care nu necesită păstrarea la frigider, precum fructele uscate și nucile.

Prim-ministrul Andy Burnham a declarat că fiecare persoană ar trebui să aibă în casă „proviziile necesare pentru a depăși astfel de momente”, amintește BBC.