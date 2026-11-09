Surpriză totală în Europa. Franța acuză Iranul pentru atacurile cibernetice asupra frigiderelor din supermarketuri

2 minute de citit Publicat la 18:42 09 Noi 2026 Modificat la 19:09 09 Noi 2026

Frigiderele din supermarketuri, atacate de hackeri. Foto: Profimedia Images

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a acuzat luni Iranul pentru atacurile cibernetice asupra frigiderelor din supermarketuri și din băncile de sânge. Barrot a acuzat Gardienii Revoluției, potrivit CNN.

„Acesta a fost un atac de o amploare și o agresivitate fără precedent”, a declarat Barrot reporterilor luni, descriindu-l drept primul atac cibernetic de amploare efectuat în scopuri de sabotaj pe teritoriul național francez.

„Reprezintă un atac major asupra intereselor națiunii și asupra securității poporului francez”, a declarat Barrot, adăugând că Franța intenționează să impună sancțiuni de represalii „la nivel european” și l-a convocat pe ambasadorul țării.

Oficialii francezi suspectează că hackerii iranieni susținuți de stat s-ar afla în spatele atacurilor cibernetice care au distrus frigidere și congelatoare din Franța luna trecută.

Asta ar face ca atacurile cibernetice să se număre printre cele mai disruptive atacuri cibernetice ale războiului cu Iranul, care a început în februarie, un conflict marcat de incidente dispersate de presupuse perturbări cibernetice. Acestea au inclus perturbări ale sistemului de transport din Los Angeles în martie, ale stațiilor de tratare a apei din SUA în iulie și ale navelor care se îndreptau spre Statele Unite în august.

Frigiderele și congelatoarele din supermarketurile europene au devenit ținte tot mai frecvente ale hackerilor, care pot modifica de la distanță temperaturile și pot provoca pierderi uriașe de alimente. După atacul care a afectat sute de magazine din Franța, noi incidente au fost raportate în mai multe țări europene.

Între 500 și 700 de supermarketuri din Franța au fost afectate de un atac informatic care a dus la creșterea temperaturilor din instalațiile frigorifice până la 50 de grade Celsius. Ulterior, incidente asemnătoare au avut loc în Franța și la bănci de sânge.

Tot mai multe echipamente din magazine, de la frigidere și congelatoare până la sistemele de încălzire și de securitate, sunt conectate la internet. Acest lucru le permite administratorilor să le monitorizeze și să le controleze de la distanță, fără să fie nevoie ca un tehnician să se deplaseze de fiecare dată la fața locului.

Problema este că orice dispozitiv conectat la internet poate deveni o țintă pentru hackeri, dacă nu este protejat corespunzător.

Odată ce reușesc să pătrundă într-un astfel de sistem, atacatorii pot modifica setările, pot bloca accesul administratorilor sau pot opri complet echipamentele.

În cazul supermarketurilor, schimbarea temperaturii din frigidere și congelatoare poate duce la alterarea alimentelor, care trebuie apoi aruncate. Astfel, un atac informatic poate provoca pierderi financiare importante, fără ca hackerii să fie prezenți fizic în magazine.