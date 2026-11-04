După frigiderele din supermarketuri, hackerii au atacat și băncile de sânge din Franța. Temperaturile au fost setate la valori extreme

1 minut de citit Publicat la 15:52 04 Noi 2026 Modificat la 15:52 04 Noi 2026

Niciun produs sau eșantion de sânge nu a fost compromis. Foto: Getty Images

După ce frigiderele și congelatoarele din mai multe supermarketuri europene au fost atacate de hackeri, un incident asemănător a avut loc și în Franța, la trei bănci de sânge. Atacatorii au încercat să modifice setările echipamentelor frigorifice, astfel încât temperaturile să ajungă la valori extrem de ridicate. Sistemele de alarmă au detectat însă problema la timp, iar autoritățile franceze au anunțat că niciun produs sau eșantion de sânge nu a fost compromis, scrie AP.

Incidentul vine după ce, în această săptămână, supermarketuri din mai multe țări europene au raportat atacuri cibernetice asupra frigiderelor și congelatoarelor, care au fost controlate de la distanță. Temperaturile au crescut, iar tone de alimente s-au stricat, ceea ce a dus lapierderi de milioane de euro.

Instituția franceză responsabilă de colectarea și distribuirea sângelui, Établissement Français du Sang (EFS), a anunțat marți seară că atacul a avut loc luni și a afectat un furnizor de echipamente frigorifice care deservește trei dintre centrele sale de depozitare a plasmei.

Potrivit instituției, „pragurile de temperatură și de dezghețare au fost ridicate la niveluri extrem de mari”.

În aceste spații erau păstrate atât pungi de plasmă destinate transfuziilor, cât și plasmă folosită pentru fabricarea medicamentelor. Produsele au fost mutate sau puse în siguranță imediat după descoperirea problemei.

„Nu au fost identificate consecințe asupra sănătății și nu s-a pierdut niciun produs din sânge”, a transmis EFS.

Instituția a explicat că sistemele de monitorizare și alarmă au detectat rapid modificările neobișnuite, iar angajații au intervenit înainte ca sângele sau probele depozitate să fie afectate.

Activitatea de colectare și distribuire a sângelui nu a fost întreruptă, astfel că spitalele și celelalte unități medicale continuă să primească produsele necesare pacienților.

Agenția națională de securitate cibernetică din Franța și Ministerul Sănătății investighează atacul.