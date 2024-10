„Voi muri în închisoare”. Fragmente din jurnalul în care Aleksei Navalnîi scria în secret în timpul întemnițării sale au fost publicate

Fragmentele urmăresc declinul sănătății lui Navalnîi și surprind izolarea încarcerării sale, cu o notă din umorul său caracteristic. Sursă foto: Profimedia Images

Cel mai cunoscut lider al opoziției din Rusia, Aleksei Navalnîi, era convins că va muri în închisoare, potrivit primelor extrase publicate din memoriile postume, scrie BBC.

Critic înverșunat al președintelui Vladimir Putin, acesta a murit într-o închisoare de la Cercul Arctic în februarie, în timp ce ispășea o pedeapsă de 19 ani pentru acuzații de extremism care au fost în general considerate ca fiind motivate politic.

The New Yorker și The Times au publicat extrase din carte, o înregistrare postumă a ultimilor ani ai lui Navalnîi, inclusiv a celor petrecuți în închisoare.

„Îmi voi petrece restul vieții în închisoare și voi muri aici”, scria el pe 22 martie 2022.

„Nu va fi nimeni de la care să-mi iau rămas bun... Toate aniversările vor fi sărbătorite fără mine. Nu-mi voi vedea niciodată nepoții”.

Moartea lui Navalnîi la începutul acestui an a fost întâmpinată cu șoc și furie de întreaga lume, cu omagii aduse forței sale ca militant politic.

Mulți l-au învinovățit pe Putin. Cu toate acestea, în perioada imediat următoare, Kremlinul a spus doar că știa că a murit.

În august 2020, Navalnîi a fost otrăvit la sfârșitul unei călătorii în Siberia cu agentul neurotoxic Novichok.

El a început să-și scrie memoriile, Patriot, în timp ce urma un tratament de specialitate în Germania.

Recuperat, s-a întors la Moscova în ianuarie 2021 și a fost imediat luat în custodie.

Navalnîi și-a petrecut restul de 37 de luni din viață în închisoare, timp în care a continuat să scrie în jurnalul său.

La 17 ianuarie 2022, el a scris: „Singurul lucru de care ar trebui să ne temem este că ne vom preda patria pentru a fi jefuită de o bandă de mincinoși, hoți și ipocriți”.

Fragmentele urmăresc declinul sănătății lui Navalnîi și surprind izolarea încarcerării sale, cu o notă din umorul său caracteristic.

Descriind o zi obișnuită la 1 iulie 2022, el a scris: „La serviciu, stai șapte ore la mașina de cusut, pe un scăunel sub nivelul genunchilor”.

„După muncă, continui să stai câteva ore pe o bancă de lemn sub un portret al lui Putin. Aceasta se numește „activitate disciplinară””.

Cartea „Patriot” va fi lansată pe 22 octombrie. Editorul său american Knopf pregătește, de asemenea, o versiune în limba rusă.

În prezentarea excepțiilor, revista The New Yorker afirmă că, în timp ce se afla în captivitate, Navalnîi a reușit să-și pună echipa să posteze unele dintre intrările din jurnal pe rețelele sociale.

David Remnick, editorul revistei, a scris că era „imposibil să citești jurnalul din închisoare al lui Navalnîi fără să fii indignat de tragedia suferinței sale și de moartea sa”.

În ultimul fragment publicat în The New Yorker, datat 17 ianuarie 2024, Navalnîi spune că ceilalți deținuți și gardienii închisorii îl întrebau adesea de ce a ales să se întoarcă în Rusia.

Răspunsul, scrie Navalnîi, este simplu: „Nu vreau să renunț la țara mea sau să o trădez. Dacă convingerile tale înseamnă ceva, trebuie să fii pregătit să le susții și să faci sacrificii dacă este necesar”.