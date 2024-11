F1: Cătălin Ghigea, despre cursa pentru Marele Premiu al Braziliei: Leclerc are șansa să treacă în fața lui Lando Norris în clasament

Charles Leclerc, pilot de Formula 1. Foto: Getty Images

Cătălin Ghigea, comentator de Formula 1, a spus vineri la Antena 3 CNN că Charles Leclerc are șansa să treacă în fața lui Lando Norris în clasament, după cursa pentru Marele Premiu al Braziliei de weekendul acesta.

Cătălin Ghigea a vorbit despre circuitul Jose Carlos Pace pe care urmează să aibă loc cursa din acest weekend pentru Marele Premiu al Braziliei.

„De data aceasta, mergem pe circuitul Jose Carlos Pace la sud de Interlagos, 15km la sud de Interlagos. Este un circuit relativ scurt pentru Formula 1, de 4,3km, însă este un circuit cu foarte multe viraje rapide, linii drepte, dar și o porțiune de interior a circuitului unde virajele sunt un pic mai strânse. Este foarte interesant că acest circuit, deși se află în Brazilia, în țara lui Ayrton Senna, nu se numește Ayrton Senna, se numește Jose Carlos Pace, este un pilot brazilian de Formula 1 din anii 70, care nu are cifrele lui sau numerele lui Ayrton Senna. Are o singură victorie și are o un singur poll position după moartea lui Senna. Bineînțeles, virajele 1, 2, 3 sunt denumite Sena, în cinstea și în onoarea lui Ayrton Senna. Este un circuit cu două zone de rest și o linie dreaptă foarte lungă. În esență, de la virajul 12 se merge cu accerația la podea, cu zone de depășire în virajul unu și, de asemenea, în virajul patru. Am văzut lupte interesante în trecut pe acest circuit, roată la roată, între piloții care se bat pentru victorie și pentru titlu”, a explicat Cătălin Ghigea.

Max Verstappen continuă să conducă clasamentul, cu 362 de puncte.

„Locul doi este Lando Norris, la 47 de puncte. Am avut incidente între ei în Texas, am avut incidente între ei și în Mexic. Mergem în Brazilia acum și lupta la titlu se încinge. Însă trebuie să ne uităm și la Charles Leclerc în spatele lui Lando Norris, pentru că, așa cum Ferrari a trecut pe locul doi după cursa din Mexic, și Charles Leclerc are șansa să treacă în fața lui Lando Norris. Mai sunt patru etape rămase. Doar patru piloți mai au șanse matematice la titlu. Evident, ne uităm în primul rând la Max Verstappen și la Lando Norris, dar se poate schimba poziția lui Charles Leclerc. El poate trece pe locul al 2-lea”, a mai spus Cătălin Ghigea.

Programul pentru Marele Premiu al Braziliei

Vineri, 1 noiembrie, ora 16:30 - antrenamente

Vineri, 1 noiembrie, ora 20:15 - calificări sprint

Sâmbătă, 2 noiembrie, ora 15:45 - sprint

Sâmbătă, 2 noiembrie, ora 19:45 - calificări cursă

Duminică, 3 noiembrie, ora 19:00 - cursă