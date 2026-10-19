Ce verifici înainte să cumperi un autoturism nou

Descoperă ce trebuie să verifici înainte de a cumpăra o mașină nouă: test drive în condiții reale, sisteme de asistență la condus, consum, costuri de întreținere și garanție. Sursa foto: media.mercedes-benz

Compararea fișelor tehnice este un punct de plecare în alegerea unui autoturism nou. Datele din catalog descriu autovehiculul, dar pentru o decizie sigură ai nevoie și de alte informații: cât de bine răspunde mașina nevoilor tale, ce costuri implică întreținerea și ce acoperă garanția. Iată ce merită să verifici înainte de a lua o decizie.

Pornește de la modul în care vei folosi autoturismul

Primul criteriu este distanța pe care o parcurgi zilnic și tipul de drum. Pentru deplasări scurte în oraș, cu opriri dese, o motorizare hibridă sau electrică reduce consumul în traficul aglomerat. Pentru distanțe lungi, parcurse frecvent pe șosea, se potrivesc un motor termic eficient sau un hibrid plug-in, care combină deplasările electrice scurte cu autonomia motorului termic.

Numărul de pasageri și volumul portbagajului contează la fel de mult. Dacă ai copii mici și scaune de copil montate permanent, verifică spațiul din spate și accesul la sistemele de prindere ISOFIX (sistem standardizat de fixare a scaunelor pentru copii).

Dacă locuiești într-o zonă cu iarnă grea sau cu drumuri de munte, tracțiunea integrală devine un criteriu de selecție. Notează aceste lucruri înainte de vizita la dealer, ca discuția să pornească de la informații concrete.

Testează autoturismul în condiții reale de trafic

Un test drive de câteva minute, pe un traseu scurt, îți arată puțin din comportamentul autoturismului. Optează pentru un traseu care include trafic urban, un drum național sau o șosea de centură și, dacă este posibil, o parcare cu spații înguste.

În timpul testului, urmărește câteva aspecte:

poziția la volan și reglajele scaunului, după cel puțin douăzeci de minute de condus;

precizia direcției și comportamentul mașinii în viraje și la schimbarea benzii;

izolarea fonică la viteze mai mari;

felul în care suspensia absoarbe denivelările;

funcționarea comenzilor de pe volan și rapiditatea cu care reacționează sistemul multimedia.

Programarea se face de obicei online, printr-un formular în care alegi locația, data, ora și modelul pe care vrei să îl testezi. Dacă iei în calcul un model din segmentul premium, un test drive Mercedes-Benz se solicită în același mod, iar condiția de eligibilitate este un permis de conducere cu o vechime de cel puțin un an.

Verifică sistemele de asistență la condus

Autoturismele noi integrează sisteme ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), care intervin în situațiile de risc și reduc oboseala la drum lung. Echiparea diferă în funcție de versiune și de pachetul de opționale ales.

Întreabă concret ce sisteme sunt incluse în configurația pe care o analizezi:

asistența activă la frânare, care reduce riscul unei coliziuni frontale;

menținerea distanței față de autovehiculul din față, cu adaptarea automată a vitezei;

asistența la păstrarea benzii de rulare;

camera video pentru mersul înapoi și senzorii de parcare.

Cere o demonstrație a acestor funcții în timpul testului. Modul în care sistemele avertizează și intervin diferă de la un producător la altul, iar dacă ai posibilitatea să le identifici corect încă de la început, te vei obișnui mai rapid cu ele.

Calculează costul de deținere, dincolo de prețul de achiziție

Prețul din ofertă acoperă doar o parte din cheltuielile unui autoturism. Pe parcursul anilor, costul total include asigurările, consumul de carburant sau de energie, reviziile periodice, anvelopele și impozitul anual. Pentru a calcula costul total de deținere (Total Cost of Ownership - TCO) al unui autoturism, se iau în considerare atât costurile fixe, cât și cele variabile pe o perioadă determinată (de obicei 3, 4 sau 5 ani).

Cere dealerului informații despre intervalul reviziilor pentru modelul ales. Revizia se execută după un plan stabilit de producător și adaptat fiecărui autovehicul, în funcție de stilul de condus. Un autoturism folosit preponderent în oraș sau condus mai dinamic semnalează mai devreme, prin martorul de bord, momentul reviziei.

Compară și valoarea reziduală estimată. Un autovehicul întreținut conform specificațiilor producătorului, cu istoricul complet de service, își păstrează mai bine valoarea la revânzare.

Clarifică garanția și condițiile de service

Garanția acoperă defectele de fabricație în condițiile stabilite prin contract, care includ de regulă respectarea planului de revizii. Citește aceste condiții înainte de semnare și întreabă ce se întâmplă dacă o revizie se face în afara rețelei autorizate.

Informează-te și despre contractele de service. Acestea sunt pachete care includ o serie de operațiuni de mentenanță la prețuri stabilite dinainte. Planul de revizii stabilit de producător indică momentul intervențiilor, iar contractul de service stabilește costul lor.

Verifică, de asemenea, dacă primești o mașină de schimb pe durata unei intervenții în service. Dacă folosești autoturismul zilnic în interes profesional, această condiție contează în decizie.

Alegerea unui autoturism nou este mai sigură atunci când pornești de la modul în care îl vei folosi, îl testezi în condiții reale și cunoști costurile de întreținere. La acestea se adaugă condițiile de garanție și de service. Cu aceste informații, compari modelele pe criterii concrete.