5 diferente DE BAZA intre Iphone 7 si 8. Tu pe care il alegi?

iPhone conduce, detasat, piata de telefonie mobila din lume, cu vanzari record la fiecare lansare de telefoane. In 2017, revolutionarul iPhone X a marcat cea de-a 10-a aniversare a smartphone-urilor Apple. In aceeasi perioada, insa, cu doar o luna inainte, a fost introdus publicului iPhone 8, la doar un an de la lansarea celui de-al saptelea model.

Anul trecut, Apple nu a mai procedat asa cum isi obisnuise cumparatorii, cu aparitia pe piata a variantei 7S de telefon, trecand la o noua etapa in dezvoltarea tehnologiei telefoniei inteligente. iPhone 8 ar fi trebuit sa ridice si mai mult stafeta chiar inaintea lansarii variantei aniversare. A reusit, insa, Apple acest lucru? Un prim test este cel al pietei. Asadar, tu ai prefera sa iti innoiesti telefonul cu varianta 7 sau 8 a iPhone-ului?

Iata 5 diferente pe care sa le iei in considerare daca vrei sa alegi telefonul potrivit:

1. O noutate pe care Apple a adus-o in 2017 a fost schimbarea materialului din care este confectionata carcasa de iPhone 8. In timp ce pentru modelele de pana la iPhone 7 s-a folosit aluminiu, noul telefon are o carcasa din sticla, ceea ce il face si mai greu. Ca aceasta sa fie la fel de rezistenta precum cea veche, grosimea materialului din care este confectionata este mult mai mare. Desigur, acest lucru implica o grija suplimentara pentru telefonul tau.

2. Dimensiunile telefonului insusi nu s-au schimbat, precum nici ale ecranului, care masoara, in continuare, 4,7 inchi. Este vorba de doar cativa milimetri, datorati materialului din care sunt confectionate telefoanele, insa care nu fac o diferenta substantial intre cele doua modele.

3. Ceea ce dispare la iPhone 8 sunt culorile auriu si negru mat ale carcasei, in timp ce rozul capata o noua nuanta, mai discreta. Surprinzator, insa acest aspect a influentat alegerile si optiunile cumparatorilor.

4. Ceea ce telefonul lansat in 2017 a adus nou in gama smartphone-urilor Apple a fost posibilitatea de a-l incarca printr-un sistem wi-fi. Intrucat acesta nu este inclus in pachetul initial, presupune o cheltuiala in plus din partea ta, daca iti doresti sa scapi de firele inutile. Cu toate acestea, sistemul wi-fi nu functioneaza de la distanta si nici in medii mai putin stabile, precum masina. Cu toate acestea, iPhone 8 da dovada de o durata putin mai mare de viata a bateriei si de o incarcare mai rapida decat a modelelor mai vechi.

5. Poate cea mai asteptata schimbare in privinta noului telefon este adusa camerei foto. Cu toate ca a pastrat acelasi numar de 12 megapixeli pentru camera de pe spate si de 7 megapixeli pentru camera de pe fata, Apple a adus imbunatatiri calitatii imaginii. Astfel, ai parte de o focalizare mai rapida si de mai multi pixeli, care imbunatatesc rezultatul final al fotografiei. Poti surprinde acum mult mai usor momentele tale preferate!

Asadar, inainte de a cumpara un nou telefon, asigura-te ca faci investitia corecta. Alege functiile care ti se potrivesc si opteaza pentru modelul de iPhone aproape de dorintele tale!