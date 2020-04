iPhone-ul este varianta nouă a telefonului iPhone SE și are o dimensiune mai mică decât ultimele modele lansate de Apple. Telefonul vine însă cu același procesor ca și variantele mai scumpe ale companiei.

Ecranul noului device are Retina HD dispaly, iar telefonul are video în 4K și folosește amprenta pentru a fi deblocat. Bateria este comparată cu cea a iPhone-ului 8.

Telefonul este disponibil în trei culori: roșu, alb și negru. Va fi disponibil începând cu 24 aprilie 2020 și costă 399 de dolari.

Lansarea telefonului în plină pandemie indică încercarea companiei Apple de a avea produse mai accesibile într-o perioadă dificilă, în care cliențiii fideli nu își mai permit să plătească peste 1.000 de dolari pe un telefon.

În toamnă, Apple ar fi trebuit să lanseze noul telefon iPhone 12 dar conform zvonurilor, această lansare ar putea fi amânată pentru o perioadă în care cheful și posibilitatea de cumpărare a clienților revin.

Apple has unveiled the new iPhone SE featuring a 4.7” Retina HD display, Touch ID, A13 Bionic chip, single 12MP camera and more. The new iPhone SE is available in Black, White, and RED starting at $399. Pre-orders begin on April 17 and will be available on April 24. pic.twitter.com/KiY8d0mB4L