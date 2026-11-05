Chinezii lansează un robot umanoid copil, care promite să pună capăt singurătății și să devină un membru al familiei. Cum arată MoBo

3 minute de citit Publicat la 12:37 05 Noi 2026 Modificat la 12:37 05 Noi 2026

MoBo, robotul umanoid companion lansat de producătorul auto chinez Chery. Sursa foto: Hepta

Producătorul auto chinez Chery a anunțat lansarea unui nou robot umanoid despre care susține că va „pune capăt singurătății” persoanelor în vârstă. Robotul, de dimensiunea unui copil mic și numit MoBo, este conceput pentru a fi utilizat atât ca asistent personal, cât și ca însoțitor, potrivit unui comunicat al companiei.

„Arată ca un companion pe care l-ai putea îmbrățișa oricând”, a declarat Yvette Gao, director de produs în cadrul diviziei de robotică AiMOGA a Chery, potrivit Education Post. „Pune capăt singurătății.”

Folosind tehnologia inteligenței artificiale, MoBo este proiectat să învețe obiceiurile și preferințele personale ale proprietarului și să își adapteze comportamentul în funcție de nevoile specifice ale acestuia.

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În cadrul unei demonstrații, robotul a fost prezentat în timp ce le reamintea persoanelor în vârstă ce medicamente trebuie să ia și le ajuta să adoarmă, recitând povești din trecutul proprietarului.

„Nu face nimic spectaculos”, a spus Gao. „Doar lucruri mici, calde, de zi cu zi. Cineva care își amintește. Cineva căruia îi pasă.”

Robotul e prezentat și ca educator și companion pentru copii

De asemenea, robotul a fost prezentat în rolul de educator și companion pentru copii, ajutându-i să învețe limbi străine și chiar învățându-i să danseze.

„Se joacă. Râde împreună cu ei. Trezește copilul în fiecare dimineață și îi spune povești înainte de culcare în fiecare seară. Învață cum se conectează oamenii între ei. Învață să împartă, cum să își ceară scuze”, a declarat Gao.

„Fiecare copil merită să aibă pe cineva care să îi fie mereu alături. Pe cineva care să fie prezent în mod constant, cu răbdare și fără condiții.”

Deși acest lucru ar putea părea mai degrabă responsabilitatea unui părinte, Gao afirmă că MoBo nu a fost creat pentru a înlocui oamenii sau relațiile dintre aceștia.

„Când ești obosit, îi ține copilului de urât”

Totuși, ea a subliniat în mod special capacitatea robotului de a le ține companie persoanelor singure și celor vulnerabile.

„Când ești obosit, îi ține copilului de urât. Când nu te poți întoarce, ascultă poveștile pe care părinții tăi ți le-au spus de o sută de ori.”

„Singurătatea nu înseamnă doar să fii singur. Înseamnă să nu ai cui să-i povestești cum ți-a fost ziua. Este sentimentul că nimeni nu se gândește la tine. MoBo schimbă acest lucru.”

MoBo a fost prezentat pentru prima dată la summitul Chery, care se desfășoară în prezent în orașul Wuhu, din China. Robotul asistent personal va fi lansat la nivel global, deși nu au fost anunțate planuri specifice pentru Australia.

Potrivit vicepreședintelui executiv al Chery Automobile, Zhang Guinbing, compania intenționează să își extindă producția de roboți. Următoarea etapă va include roboți capabili să desfășoare activități de producție, urmând ca ulterior să fie dezvoltați asistenți casnici mai complecși.

„Înălțimea perfectă pentru a putea fi îmbrățișat”

În cele din urmă, directorii Chery consideră că roboții personali pentru locuințe vor putea să gătească, să facă curățenie și chiar să facă cumpărăturile în locul proprietarilor.

Guinbing a estimat că divizia de robotică a Chery va crește rapid și ar putea ajunge, în cele din urmă, să depășească sectoarele auto ale companiei. Însă, pentru a atinge asemenea niveluri comerciale, acesta a spus că, mai întâi, consumatorii trebuie să se obișnuiască cu prezența roboților în locuințele familiei.

MoBo, despre care AiMOGA a declarat că va avea un preț accesibil, face parte din acest plan.

„MoBo are o înălțime de 90 de centimetri. Această dimensiune nu a fost aleasă întâmplător. Este aproximativ înălțimea unui copil de trei ani și înălțimea perfectă pentru a putea fi îmbrățișat atunci când stai așezat”, a declarat Gao.

„Fiecare centimetru, fiecare kilogram a fost ales pornind de la o singură întrebare: ce face un robot să se simtă ca un membru al familiei?”