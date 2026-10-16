OpenAI donează 5 milioane de dolari matematicienilor, după acuzații de plagiat pentru rezolvarea unei probleme vechi de un secol

2 minute de citit Publicat la 15:26 16 Oct 2026 Modificat la 15:26 16 Oct 2026

OpenAI a anunțat pe rețeaua de socializare X că va dona 5 milioane de dolari fundației Simons. FOTO: Getty Images

După ce a stârnit un val de indignare în rândul matematicienilor, OpenAI a anunțat că donează milioane de dolari unei fundații dedicate matematicii, potrivit Euronews.

Decizia vine după ce Asociația pentru Matematică Umană (AHM) a criticat dur compania de inteligență artificială și a acuzat-o de plagiat în legătură cu rezolvarea unei probleme de matematică vechi de aproape un secol.

În septembrie, OpenAI a anunțat că un model AI care nu a fost încă lansat a rezolvat o problemă majoră legată de ecuațiile Navier-Stokes, care aplică fluidelor a doua lege a mișcării a lui Newton. Problema îi pune în dificultate pe matematicieni de aproape un secol.

Însă, potrivit TechCrunch, doi matematicieni spun că erau aproape de obținerea unui rezultat similar și pun la îndoială dacă activitatea OpenAI s-a bazat pe munca lor. OpenAI neagă că ar fi văzut lucrările acestora. Unul dintre matematicieni, Levent Alpöge, lucrează la Anthropic și colabora în nume propriu.

Pe 6 octombrie, compania condusă de Sam Altman a declarat că modelul publicase peste 700 de manuscrise și obținuse aproape 400 de alte rezultate matematice, care urmăreau să abordeze unele dintre cele mai complexe probleme din matematică și informatică, potrivit OpenAI.

AHM a declarat că „Matematicienii nu au cerut ca această muncă să fie făcută”, adăugând că OpenAI manifestă o „totală lipsă de respect față de normele cercetării științifice”.

Anunțul făcut de OpenAI

Joi, OpenAI a anunțat pe rețeaua de socializare X că va dona 5 milioane de dolari fundației Simons, axată pe matematică, pentru a „ajuta matematicienii să examineze, să înțeleagă și să dezvolte rezultatele produse de inteligența artificială”.

„Vrem să sprijinim comunitatea matematicienilor pentru a transforma progresele din domeniul inteligenței artificiale într-o înțelegere umană mai profundă și în noi descoperiri”, a transmis OpenAI într-o postare pe X.

„Pentru a sprijini acest obiectiv, contribuim cu 5 milioane de dolari (4,5 milioane de euro) la o nouă inițiativă a fundației Simons, menită să-i ajute pe matematicieni să examineze, să înțeleagă și să dezvolte rezultatele produse de inteligența artificială, inclusiv rezultatele pe care le-am publicat recent.”

Banii vor fi folosiți pentru finanțarea unor „ateliere, conferințe și programe speciale”, a declarat OpenAI. „De asemenea, le vom oferi acces la modelele noastre și la resursele de calcul cercetătorilor sprijiniți de fundația Simons.”

Inițiativa beneficiază de finanțare și resurse în valoare totală de 15 milioane de dolari, oferite în comun de fundația Simons, Anthropic și OpenAI.