OpenAI susține că noul său model de AI a rezolvat o problemă de matematică veche de 90 de ani în 88 de ore

OpenAI a spus că, la sfârșitul lunii august, a început să antreneze un nou model care a demonstrat rapid că are abilități deosebite la matematică. Foto: Getty Images

Compania fondată de Sam Altman, OpenAI, a anunțat că a găsit o soluție la o problemă de matematică avansată veche de 90 de ani în doar 88 de ore cu ajutorul noului său model de inteligență artificială (AI) și a mii de boți AI, relatează BBC. Anunțul companiei nu a fost lipsit de controverse: un matematician acuză că OpenAI a început să lucreze la rezolvarea ecuației după ce el și un coleg au folosit instrumentul Codex al OpenAI pentru a o rezolva. OpenAI nu neagă că munca lor ar fi putut ajunge la boții companiei.

Creatorul ChatGPT a spus marți că a pus la lucru aproximativ 10.000 de agenți/boți AI care acționează relativ autonom și a rezolvat o faimoasă problemă de matematică în doar câteva ore.

We’re sharing a solution to the Navier-Stokes Millennium Prize Problem, one of the deepest problems at the frontier of mathematics.



The proof was produced by a group of agents, using an OpenAI next-generation model significantly more capable than GPT-6 Astra.



The problem… pic.twitter.com/8zol3BPTL4 — OpenAI (@OpenAI) September 8, 2026

Problema face parte din ecuațiile Navier-Stokes, care descriu modul în care se deplasează fluidele. De 90 de ani, aspecte importante ale problemei nu au avut o demonstrație matematică, adică argumentul care stă la baza unei ecuații matematice corecte.

OpenAI a spus că soluția reprezintă „o bornă importantă” și o dovadă că instrumentele AI se îmbunătățesc rapid.

Însă soluția prezentată de companie nu a fost încă verificată independent sau acceptată de Institutul de Matematică Clay, o organizație de matematică din SUA care organizează Premiul Millennium care oferă sume mari de bani celor care reușesc să rezolve primii anumite probleme matematice extrem de dificile.

Compania a spus că, la sfârșitul lunii august, a început să antreneze un nou model care a demonstrat rapid că are abilități deosebite la matematică. Modelele AI sunt programe informatice antrenate pe cantități uriașe de date pentru a recunoaște și prezice tipare în informații.

Deși noul model OpenAI rămâne deocamdată un instrument folosit exclusiv în cadrul companiei, întrucât este „semnificativ mai capabil” decât cel mai recent model AI lansat de companie, cercetătorii au decis să îl utilizeze pentru anumite probleme de matematică avansată importante.

OpenAI a recunoscut că, săptămâna trecută, pe 1 septembrie, „a auzit zvonuri că două probleme din cadrul Millennium Prize fuseseră rezolvate” și, prin urmare, a decis să pună la lucru mii de boți AI antrenați cu noul model intern pentru a încerca să rezolve unele dintre problemele rămase.

La data de 5 septembrie, după aproximativ 88 de ore după ce a pus 10.000 de boți AI la muncă, OpenAI susține că a găsit soluția la ceea ce este cunoscut drept problema existenței și regularității soluțiilor ecuațiilor Navier-Stokes.

This model represents a step-function improvement on many benchmarks, and its training is ongoing.



Our internal model group arrived at the Navier–Stokes solution in 88 hours, using around 10,000 coordinating AI agents.



Throughout the effort, we maintained the strict… pic.twitter.com/97P2lsPJKs — OpenAI (@OpenAI) September 8, 2026

Problema se află în centrul fenomenului de turbulență, care nu este încă pe deplin înțeles.

Deși boții AI au avut nevoie aparent de puțin timp pentru a ajunge la o soluție, OpenAI a spus că aceștia au schimbat aproape 3 milioane de mesaje și au folosit 130 de miliarde de tokeni de ieșire, adică unități individuale de text și cod generate de un model AI în răspunsurile sale, numai pentru problema Navier-Stokes.

Efortul a costat aproximativ 10 milioane de dolari, potrivit tarifelor proprii ale OpenAI pentru rezultatele generate de cele mai avansate modele ale sale.

Soluția despre care OpenAI spune că a obținut-o acum pentru problema existenței și regularității soluțiilor Navier-Stokes a rezolvat două dintre cele patru afirmații care trebuiau demonstrate pentru obținerea Millennium Prize. Premiul este în valoare de 1 milion de dolari pentru câștigător.

„Scopul nostru prin publicarea acestui rezultat este să raportăm progresele semnificative ale modelelor noastre AI. Nu intenționăm să revendicăm premiul Millennium pentru acest rezultat”, a transmis OpenAI marți.

Anunțul companiei a stârnit controverse.

Acuzațiile unui matematician

Tristan Buckmaster, un profesor de matematică la New York University, a declarat marți că și el, împreună cu Levent Alpöge, un matematician care lucrează pentru rivalul OpenAI, Anthropic, au încercat să găsească o soluție pentru această problemă.

Cei doi au folosit instrumentul Codex al OpenAI în activitatea lor. Astfel, Buckmaster susține, într-o declarație, că pe 3 septembrie a aflat că „informații despre progresele noastre fuseseră transmise către OpenAI”.

Declarația lui Buckmaster a fost făcută în aceeași zi, dar cu câteva ore înainte ca OpenAI să își publice cercetarea privind ecuațiile Navier-Stokes. El a susținut că OpenAI nu a început să lucreze la ecuațiile Navier-Stokes decât „după ce informațiile despre activitatea noastră au ajuns la OpenAI”. El a inclus fragmente din e-mailurile schimbate cu OpenAI cu privire la această activitate, precum și întrebările sale referitoare la momentul și metodele folosite de companie.

Buckmaster a adăugat că nu citise încă demonstrația completă a OpenAI, dar că s-a simțit obligat să facă public „ce mi s-a spus, când mi s-a spus și ce mi s-a propus... deoarece alternativa ar fi să permit ca o serie de anunțuri să transmită ceva despre care știu că este fals”.

Cum a răspuns OpenAI

Marți, OpenAI a felicitat „munca desfășurată în paralel” de Buckmaster și Alpöge, calificând-o drept „remarcabilă”.

We congratulate Levent Alpöge and Tristan Buckmaster on their remarkable mathematical work.



We (the researchers and the agents) did not see any of their work through any means until they released it publicly — in particular, no specific user data was accessed in order to solve… https://t.co/otJKRHnQgb — OpenAI (@OpenAI) September 8, 2026

Compania susține că nu a văzut „nicio parte din munca lor prin niciun mijloc până când aceasta nu a fost făcută publică”. OpenAI a mai spus că nu au fost accesate date ale utilizatorilor în cadrul activității sale privind problema Navier-Stokes. Totuși nu neagă că munca celor doi matematicieni ar fi putut ajunge la boții săi.

„Deși este puțin probabil, nu putem exclude posibilitatea ca datele anonimizate rezultate din utilizarea produselor noastre să fi contribuit la îmbunătățirea modelelor noastre. Cu toate acestea, demonstrațiile noastre diferă semnificativ, iar chiar și rezultatele exacte demonstrate sunt diferite”, a adăugat compania.