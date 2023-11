Sam Altman revine ca director general al OpenAI, la câteva zile după ce a fost demis de compania care a creat ChatGPT

Pe lângă revenirea lui Altman, compania a fost de acord, în principiu, să reconstituie parțial consiliul de administrație care l-a demis, potrivit Reuters.

Fostul co-director executiv al Salesforce, Bret Taylor, și fostul secretar al Trezoreriei SUA, Larry Summers, se vor alătura directorului general și actualului director al Quora, Adam D'Angelo, a precizat OpenAI, compania care a creat ChatGPT.

Sam Altman a declarat, într-o postare pe X: "Abia aștept să mă întorc la openai".

Sam Altman a declarat, într-o postare pe X: "Abia aștept să mă întorc la openai".