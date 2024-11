Șapte din 10 români nu știu cum se folosește un calculator și cad pradă escrocilor. Avertismentul specialiștilor

Calculatoarele sunt încă un mister pentru majoritatea românilor, deşi trăim în epoca digitală. FOTO: Getty Images

Phishing sau spoofing sunt termeni care au ajuns în limbajul nostru cotidian în ultima perioadă. Românii cad pradă cel mai des înşelătoriilor online şi îşi pierd astfel agoniseala de-o viaţă și asta pentru că nu ştiu să folosească dispozitivele digitale. Soluţia ar fi educarea, dar, deşi pare simplu, în ţara noastră nu prea se întâmplă acest lucru.

Calculatoarele sunt încă un mister pentru majoritatea românilor, deşi trăim în epoca digitală. Populaţia îmbătrânită şi lipsa educaţiei din şcoală sunt motivele principale pentru care suntem la coada Europei şi în acest domeniu.

Doar trei din 10 români au cunoştinţe generale de folosire a unui calculator

Doar trei din 10 români au cunoştinţe generale de folosire a unui calculator, potrivit datelor Eurostat din 2023. România este în topul analfabeților digitali, spre deosebire de Olanda, care se află la polul opus. Acolo, 80% dintre cetățeni știu să folosească sistemele digitale. Statistica scoate la iveală și alte informații îngrijorătoare. Acesta este principalul motiv pentru care românii cad pradă înșelăciunilor cibernetice.

Victimă a fost şi o femeie de 73 de ani din Vaslui. A lucrat o viaţă întreagă în Italia şi a economisit 10.000 de euro, pe care i-a pierdut într-o secundă. A văzut pe internet o reclamă care promitea câştig mare din investiţia în petrol. Imediat după aceea a primit un telefon de la escroci. Femeia le-a dat infractorilor, fără să îşi dea seama, datele contului ei personal.

Acelaşi lucru păţesc constant sute de români.

Silviu Stahie, specialist securitate informatică: „Simplul fapt că vedem un caller ID, că vedem o bancă acolo nu trebuie să ne facă să credem că este banca respectivă, instituția sau compania respectivă. Dacă primim mesaje de acest fel, cel mai simplu este să accesăm pagina oficială și îi întrebăm dacă într-adevăr mesajul vine de la ei.”

Totuşi, datele sunt clare: șapte din 10 români, cu vârste între 16 şi 74 de ani, nu ştiu cum să navigheze în mod sigur pe internet. Cei mai mulţi utilizatori folosesc calculatoarele doar pentru a sta pe reţelele sociale.

Hans de Vries, Chief Cybersecurity and Operations Officer, European Union Agency for Cybersecurity: „Social media și IT sunt, de asemenea, foarte bune. Sunt bune pentru a ajunge la alții, pentru a avea contacte în întreaga lume și pentru a crea o atmosferă mai bună. În ceea ce privește alfabetizarea, este foarte important pentru guvernul român, dar și pentru societatea românească, să se concentreze pe educarea oamenilor cu privire la posibilitățile și amenințările securității cibernetice.”

Educaţia ar fi într-adevăr soluţia, însă în acest moment programa este învechită, calculatoarele din şcoli sunt vechi şi cei mici învaţă de cele mai multe ori singuri cum să navigheze pe internet.