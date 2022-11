Twitter introduce bife de verificare noi: aurii, gri și albastre. Elon Musk a anunțat data lansării

Noul serviciu de verificare al Twitter va fi lansat vinerea viitoare, 2 decembrie.

Conturile verificate vor primi o bifă albastră, pentru persoane fizice, o bifă gri pentru „guvern” și o bifă aurie pentru companii. Musk a adăugat că toate conturile verificate vor fi „autentificate manual” înainte de a-și primi bifa.

În prezent, peste 400.000 de conturi de Twitter au bife albastre, ceea ce le marchează drept o sursă autentică.

Musk nu a clarificat dacă utilizatorii vor fi nevoiți să plătească pentru noul serviciu de verificare.

Elon Musk a anunțat și că Twitter va da o "amnistie generală" și va debloca toate conturile suspendate pe rețeaua socială începând de săptămâna viitoare. Decizia miliardarului vine ca urmare a unui sondaj pe care l-a publicat pe Twitter și în care peste 70% dintre cei care au răspuns s-au pronunțat în favoarea deblocării conturilor.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.