Uniunea Europeană acuză App Store al Apple de faptul că încalcă regulile concurenţei UE

Comisia Europeană (CE) anunţat o nouă anchetă şi sancţiuni grele împotriva gigantului american Apple, pe motiv că nu sunt respectate regulile concurenţei Uniunii Europene (UE), informează news.ro.

Potrivit Uniunii Europene, ”regulile App Store încalcă regulamentul pieţelor digitale (DMA), pentru că ele îi împidică pe dezvoltatorii de aplicaţii să orienteze consumatorii către canale de distribuire alternative în oferte şi conţinut”, acuză Bruxellesul într-un ”aviz preliminar” trimis gigantului american.

Acest aviz constituie o premieră în cadrul noilor reguli ale concurenţei introduse de DMA - care au devenit constrângătoare de la 7 martie.

”Suntem hotărâţi s folosim cutia cu scule clară şi eficientă a DMA pentru a pune capăt rapid unei saga care durează deja de prea mulţi ani”, anunţă comisarul european însărcinat cu domeniul digital Thierry Breton.

El intervine după deschiderea unei anchete la 25 martie.

