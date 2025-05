Rețea de spionaj a Ungariei în Ucraina: "Voiau informații despre sistemele de apărare din Transcarpatia"

Serviciul de securitate ucrainean, SBU, a anunțat vineri că a arestat doi spioni ai Ungariei, despre care spune că sunt membri ai unei rețele ce colectează informații militare, relatează Sky News.

"Pentru prima dată în istoria Ucrainei, SBU a demascat o rețea ungară de spionaj militar ce desfășura activități în detrimentul statului nostru", a scris serviciul ucrainean pe Telegram.

Instituția citată a precizat că cei doi suspecți sunt foști membri ai armatei ucrainene.

Ei ar fi fost recrutați de un intermediar din serviciile de informații militare de la Budapesta şi ar fi primit bani cash și echipament special pentru comunicații secrete.

Potrivit presei internaționale, unul dintre arestați are 40 de ani, a fost recrutat în 2021 şi activat în septembrie 2024.

For the first time in Ukraine’s history, the Security Service of Ukraine (SBU) has uncovered a spy network operated by Hungarian military intelligence, targeting national security interests.



The agents focused on gathering intelligence in the Zakarpattia region—assessing… pic.twitter.com/eiUKCpLerl