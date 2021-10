Lovitură de stat în Sudan. Prim-ministrul a fost arestat, zborurile au fost suspendate și internetul oprit

Abdalla Hamdok, premierul Sudanului, și soția sa, Muna Abdallah, au fost arestați de militarii care le înconjuraseră locuința. Cei doi au fost duși într-o locație secretă. Consilierul economic al prim-ministrului, Adam Hireka, a confirmat informațiile pentru CNN.

Anterior, într-o declarație postată pe Facebook, Ministerul Informațiilor din Sudan a anunțat că premierul Hamdok a fost plasat în arest la domiciliu de „forțele militare”. Totodată, mai mulți miniștrii și oficiali guvernamentali ai cabinetului său au fost reținuți.

Potrivit postării de pe rețelele de socializare, șeful executivului i-a îndemnat pe oameni să iasă în stradă, dar să protesteze pașnic. „Prim-ministrul sudanez Abdalla Hamdok, într-un mesaj din arestul său la domiciliu, le cere sudanezilor să adere la mijloace pașnice de protest și să ocupe străzile pentru a-și apăra revoluția”.

Postul de radio de stat al Sudanului a fost luat cu asalt de forțele militare, iar angajații au fost reținuți. Între timp, haosul se răspândește în țară.

Sudan's PM Abdalla Hamdok is under house arrest for refusing to support a military coup attempt, says information ministry ⤵️



