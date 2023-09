Ucraina a lovit cu drone în zona Comandamentului militar din orașul rus Rostov pe Don

Videoclipuri de pe rețelele de socializare, geolocalizate de CNN, arată efectele atacului ucrainean de joi.

O explozie a avut loc la mai puțin de un kilometru de clădirea militară de pe bulevardul Budonnovski, în sud-vestul orașului.

Guvernatorul regiunii Rostov, Vasili Golubev, a scris pe Telegram că o persoană a fost rănită și mai multe mașini au fost avariate, după ce apărarea antiaeriană rusă a interceptat două drone deasupra orașului.

"Una a căzut în afara orașului, în partea de vest a Rostovului, a doua - în centrul orașului, în apropiere de strada Pușkinskaia 42", a spus el.

CNN notează că aceste detalii sunt concordante cu propria sa geolocalizare.

Autoritățile au delimitat un perimetru de urgență în jurul locului prăbușirii dronei și aproape 100 de persoane au fost relocate temporar, a declarat guvernatorul Golubev.

Kievul nu a făcut niciun comentariu imediat legat de acest eveniment.

Russian media report explosions after drone attacks in Rostov-on-Don (in the area of South military district headquarters), Moscow region (in the area of Zhukovsky international airport) and Bryansk.



?: Rostov-on-Don pic.twitter.com/gO4nXeqXZd