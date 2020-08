Avertisment de la Lidia Fecioru: Acest ceai consumat în exces îngroașă sângele și deranjează stomacul!

Această plantă are și reversul medaliei, a precizat Lidia Fecioru. Sunt oameni care nu au voie să consume măceșe, pentru că îngroașă sângele!

”Dacă ne dorim un surplus de vitamina C, e bine să luăm o perioadă de 10 zile și apoi să facem pauză alte 10 zile. Fructul are foarte multă Vitamina C și deranjează stomacul. Nu pot bea ceai de măceșe cei care au probleme cu aciditatea. De asemenea, ceaiul de măceșe nu este recomandat pentru cei care au probleme cu inima”, a spus Lidia Fecioru.

Ce să faci pentru un surplus de vitamina C

Ce să faci pentru un surplus de vitamina C

Măceșele conțin acid ascorbic, adică vitamina C. Datorită conținutului mare de vitamine, măceșul este un excelent vitaminizant natural.

Vitamina C are un rol esențial în procesele metabolice fundamentale .

"Această rețetă nu vindecă, dar e foarte bună pentru potență, pentru avare, pentru buna funcționare a aparatului reproducători la femei și bărbați, scade tensiunea arterială, e bună pentru cei care au diabet de gradul doi, e bună pentru reînnoirea celulelor, pentru cei care au probleme cu anemia, pentru cei care fac chimioterapie", a spus Lidia Fecioru.

De ce ai nevoie

-1 kg și jumătate de sfeclă roșie curățată, tăiată în 4-6 bucăți

-2 L de apă - se fierbe o oră la foc mediu

-La final se adaugă o lingură de zahăr și una de oțet. Se păstrează cantitatea la frigider.

-Se ia de 3-4 ori pe zi, se bea 30-40 ml de zeamă, se mănâncă o bucățică sau două de sfeclă roșie, din cea fiartă.

-Ca orice cură de acest gen, se face 45 de zile, apoi se face pauză și continui ulterior.