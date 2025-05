Un orășel pitoresc din Italia a fost luat cu asalt în weekend. Imagini cu mii de turiști care s-au călcat în picioare ca să intre

Mii de turiști au luat cu asalt un orășel pitoresc din Italia în acest weekend, iscând un „blocaj total” care a paralizat traficul și a forțat alți vizitatori să aștepte „ore întregi” pentru a intra. Pe rețelele sociale au fost distribuite imagini cu scene șocante filmate în Sirmione, o localitate de puțin peste 8.000 de locuitori situată pe malurile pitorești ale lacului Garda, scrie New York Post.

Orășelul a devenit o destinație populară datorită ruinelelor romane, băilor termale și castelului Scaligero, o fortificație impunătoare din secolul al XIII-lea, parcă desprinsă dintr-un basm, scrie Times of London.

Din păcate, această oază liniștită s-a transformat într-un haos după ce nu mai puțin de 75.000 de vizitatori au invadat faleza în minivacanța de 1 Mai pentru a admira cetatea, relatează The Sun.

Went to Sirmione? Posted the selfie? Cool, now what? Overtourism is what happens when *presence is confused with existence* Fast, loud, empty. Like fast fashion—disposable and harmful. Travel less, mean more. #Overtourism #LowCostMadness #FastTravel #Sirmione #DigitalFatigue pic.twitter.com/h8ze79gkp6

Clipurile șocante arată miile de turiști stând la coadă la porți și îngrămădindu-se pe străduțele înguste din Sirmione. Mașinile localnicilor și autobuzele electrice au rămas blocate în traficul pietonal, iar vizitatorii au stat și 40 de minute la porțile de acces pentru a ajunge în centrul vechi al orașului.

? These shocking images are from Sirmione, on Lake Garda, Italy ?? this weekend



Overrun by tourists — chaos, gridlock, and hours of waiting



A crisis that must be urgently addressed and regulated



It damages our heritage and turns the experience into a negative one



So sad… pic.twitter.com/D8SRujm1kv