Cum se trăiește în a șasea "Zonă Albastră" a lumii. Numărul persoanelor care depășesc 100 de ani s-a dublat în zece ani

În 2023, Singapore a fost numită a șasea „Zonă albastră” din lume. FOTO: Getty Images

Când vine vorba de longevitate, puține locuri din lume au înregistrat o creștere atât de puternică a speranței de viață precum Singapore, scrie BBC. Numărul persoanelor de peste 100 de ani din Singapore s-a dublat în perioada 2010 - 2020.

Un copil născut în țară în 1960 avea speranța de viață (la vremea respectivă) până la 65 de ani, dar un copil născut în Singapore astăzi poate să trăiască peste 86 de ani, conform estimărilor. Acest salt uriaș în longevitate a fost în mare măsură determinat de politica și investițiile guvernamentale.

În august 2023, țara a fost numită a șasea „Zonă albastră” din lume. Deși au fost puse sub semnul întrebării pentru acuratețea lor de către demografi, zonele albastre au fost descoperite și inventate de jurnalistul National Geographic Dan Buettner, care a pretins că identifică regiunile în care oamenii au trăit mai mult și mai sănătos, în mare parte datorită combinațiilor mai multor factori: cultură, stil de viață, dietă și societate.

Singapore a fost prima regiune nouă care a fost adăugată zonelor albastre în ultimele decenii (numită „Zona albastră 2.0” de către Buettner) și se deosebește de celelalte zone albastre pentru că longevitatea oamenilor e legată mai mult de politicile sociale decât de tradiții culturale, așa cum se întâmplă în alte comunități numite Zona Albastră precum Ikaria, Grecia sau Costa Rica.

BBC a stat de vorbă cu oamenii pentru a vedea ce politici și practici le fac viața mai sănătoasă și mai fericită. Locuitorii din Singapore au asistat la schimbările graduale ale politicii guvernamentale care le afectează sănătatea și bunăstarea.

„Fiindcă am crescut aici, am văzut cu ochii mei cum s-a schimbat percepția asupra sănătății comunității”, a spus Firdaus Syazwani, care deține un blog de consiliere financiară. „Impozitele mari asupra țigărilor și alcoolului, plus interdicțiile publice stricte de fumat nu numai că îmbunătățesc sănătatea individuală, dar fac și spațiile publice mai primitoare și mai curate. Gata cu fumatul pasiv!”, a adăugat el.

A fost surprins să afle că Singapore a fost numit Zona Albastră. „Având în vedere înclinația bucătăriei noastre locale pentru ingrediente mai bogate, Consiliul pentru promovarea sănătății are inițiative pentru a încuraja alegeri alimentare mai sănătoase în rândul rezidenților”, a explicat el. „Măsuri precum etichetele cu conținutul nutrițional obligatoriu și reducerea conținutului de zahăr din băuturi au făcut o diferență notabilă în conștientizarea sănătății publice și în alegeri”.

Sistemul de sănătate din Singapore a fost premiat internațional de mai multe ori. Indicele de prosperitate Legatum 2023 a clasat țara ca fiind cea mai bună din lume în ceea ce privește sănătatea cetățenilor și accesul la asistență medicală publică dar și privată.

Alte politici precum transportul public încurajează mersul pe jos și exercițiile zilnice, în timp ce prioritizarea menținerii țării curate și frumoase oferă locuitorilor un sentiment de siguranță și calm. „Inițiativele guvernamentale care acordă prioritate integrării perfecte a parcurilor, grădinilor și rezervațiilor naturale în peisajul urban i-au adus reputația de „oraș grădină”, a declarat Charu Kokate, partener principal la Safdie Architects.

Unul dintre locurile ei preferate de vizitat este Grădina Botanică din Singapore . Situată în centrul orașului, este singura grădină tropicală care a fost recunoscută ca sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. „Colecția sa remarcabilă de orhidee și concentrarea pe cercetarea și conservarea plantelor o fac un refugiu pentru iubitorii de natură, familiile și turiștii care caută liniște și frumusețe”, a spus ea.

Deși calitatea vieții poate fi ridicată în Singapore, prețul vieții aici este, de asemenea, pe măsură. Țara este adesea clasată drept unul dintre cele mai scumpe locuri de locuit din lume, fiind pe locul al doilea în lume după Hong Kong.

Statul are legi (și sancțiuni) stricte împotriva aruncării gunoiului, a fumatului în public, a drogurilor, dar mulți rezidenți consideră că aceste măsuri ajută la păstrarea unui mediu frumos și sănătos.

„Politicile guvernului sunt aliniate atent la nevoile populației și se axează pe îmbunătățirea calității generale a vieții, sprijinirea stabilității economice și menținerea armoniei sociale”, a spus Kokate. „Stabilitatea politică din Singapore joacă un rol cheie în promovarea unui mediu care încurajează investițiile în afaceri, creșterea economică și coeziunea socială”.