Dwayne Johnson a fost cel mai bine plătit actor în 2024. Cum arată topul realizat de Forbes

Dwayne Johnson a fost desemnat de revista Forbes drept cel mai bine plătit actor în 2024. Jurnaliştii publicaţiei americane au anunţat că salariul încasat anul trecut de fostul luptător de wrestling a fost estimat la 88 de milioane de dolari. Pe lista celor mai bine plătiţi actori ai anului trecut se află Ryan Reynolds, Kevin Hart, Brad Pitt, George Clooney şi Adam Sandler. Nicole Kidman este cea mai bine plătită actriță de la Hollywood în 2024.

În vârstă de 52 de ani, The Rock, aşa cum mai este cunoscut starul, a revenit în forţă în clasamentul celor mai bine plătiţi actori de la Hollywood datorită salariului istoric pe care l-a negociat pentru comedia "Red One", realizată în regia lui Jake Kasdan și scris de Chris Morgan. Este vorba despre 50 de milioane de dolari, o sumă care nu s-a mai întâlnit pentru o producţie de streaming, potrivit Forbes.

Dwayne Johnson a negociat un procent din profiturile "Vaiana 2" atunci când proiectul, destinat streamingului, a devenit un film de cinema. Fiind un succes de box-office, pelicula regizată de David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller a încasat peste un miliard de dolari.

În trecut, actorul american Dwayne Johnson a mai condus clasamentul celor de la Forbes de două ori: în 2019 şi 2020.

Cu 85 de milioane de dolari, încasaţi în cursul anului trecut, Ryan Reynolds a ocupat locul II în topul celor mai bine plătiţi actori din lume. Căsătorit cu actriţa Blake Lively, comediantul canadian este implicat în mai multe proiecte şi, desigur, a beneficiat de succesul formidabil al filmului "Deadpool & Wolverine", realizat în regia lui Shawn Levy.

Kevin Hart s-a clasat pe locul al treilea, cu un salariu de 81 de milioane de dolari, conform sursei citate. În vârstă de 45 de ani, comediantul american de a fost pe toate fronturile: de la cinema, la streaming şi stadioane, unde spectacolele sale de stand-up au fost sold out.

Highest paid actors of 2024 via @Forbes:



1. Dwayne Johnson - $88M

2. Ryan Reynolds - $85M

3. Kevin Hart - $81M

4. Jerry Seinfeld - $60M

5. Hugh Jackman - $50M

6. Brad Pitt - $32M

7. George Clooney - $31M

8. Nicole Kidman - $31M

9. Adam Sandler - $26M

10. Will Smith - $26M

11.… pic.twitter.com/h08lyEQSL1