Filmare spectaculoasă cu eclipsa parţială de Soare de sâmbătă, vizibilă şi din România

Cel mai avansat satelit meteorologic din Europa, Meteosat-12, a surprins eclipsa parţială de Soare de sâmbătă. Vizibil din mai multe state ale lumii, printre care se numără România, Franța, Germania, Marea Britanie, Irlanda şi Rusia, fenomenul rar a atras atenţia pasionaților de astronomie, dar şi a oamenilor de ştiinţă.

Eclipsa parțială de Soare a început la ora 08:50 GMT (n.r.: 10:50, la Bucureşti) şi s-a încheiat în jurul orei 12:43 GMT (n.r.: ora 14:43, la Bucureşti). Practic, o parte din Soare a fost acoperită de Lună, creând o umbră spectaculoasă pe cer. În funcție de locația specifică, gradul de acoperire a Soarelui a variat, iar în unele zone de pe planetă, s-a putut observa o reducere semnificativă a luminii solare.

Imaginile surprinse de pe Meteosat-12 în timpul spectacolului celest sunt spectaculoase şi, la scurt timp de la postarea lor pe platforma X, ele au devenit virale.

