Cea mai îngustă mașină din lume are doar 50 de centimetri lățime. A fost construită de un mecanic auto din Italia

A.O. 2 minute de citit Publicat la 14:37 13 Iul 2025 Modificat la 14:38 13 Iul 2025





Mașina are doar un far, dar acesta are două semnalizatoare. Pe ușile laterale sunt montate ambele oglinzi retrovizoare și mașina are patru roți. Foto: captură Youtube/ Tutti Pazzi Per Marazzi