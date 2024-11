Imagini din târgul de Crăciun din Viena. Un brad de 80 de ani a fost luminat cu 2.000 de luminițe și 1.000 de globuri

S-a deschis târgul de Crăciun din Viena.FOTO Getty Images

S-a deschis târgul de Crăciun din Viena. Așa cum a devenit deja tradiție, primarul capitalei austriece a fost cel care a dat startul festivităților, odată cu iluminarea bradului uriaș din fața primăriei.

Un brad tradițional de Crăciun a fost aprins în fața primăriei din Viena, la o zi după ce faimoasa piață de Crăciun a orașului s-a deschis vizitatorilor.

Bradul, vechi de 80 de ani, a fost adus din provincia Austria Inferioară și are o înălțime de 30 de metri.

Înainte de a apăsa un buton pentru a ilumina pomul de sărbătoare, primarul Michael Ludwig a subliniat cu mândrie că piața de Crăciun din Viena a fost clasată printre cele mai frumoase de către presa internațională.

Michael Ludwig, primarul Vienei: "Acest târg a fost clasificat drept unul dintre cele mai frumoase de Crăciun, de către The Economist și The New York Times. Sunt foarte fericit că mulți vienezi, mulți vizitatori din celelalte state austriece și din străinătate au venit aici pentru a ilumina acest brad minunat."

Muzica, decorațiunile, vinul fiert, dar și zona cu carusel sau patinoar nu i-a lăsat să se plictisească pe localnici sau turiști.

În 2023, târgul de Crăciun de la Viena a atras 3,3 milioane de vizitatori din întreaga lume.

În acest an, orașul a ridicat miza decorând bradul cu 2.000 de luminițe și 1.000 de globuri de Crăciun - o premieră în istoria pieței de Crăciun organizată în fața primăriei.