„Într-o zi l-am auzit pe șeful meu: Pune asta în ChatGPT”. Poveștile unor tineri care și-au pierdut joburile din cauza AI

Poveștile unor tineri care și-au pierdut joburile din cauza AI FOTO: Getty Images

Încet, dar sigur, Inteligența Artificială intră tot mai mult în viețile noastre. Mulți se bucură de beneficiile pe care le poate aduce AI-ul în diverse segmente ale activității lor, dar alții spun că boții le-au distrus viața.

The Guardian a stat de vorbă cu cinci persoane care au rămas fără locuri de muncă din cauza Inteligenței Artificiale, iar poveștile acestor persoane sunt de-a dreptul șocante. Sunt doar câteva exemple, dar la nivel mondial numărul oamenilor care se trezesc peste noapte fără loc de muncă crește exponențial.

„Au numit-o un experiment destinat publicului tânăr”

Povestea lui Mateusz Demski, 31 de ani, jurnalist, Cracovia, Polonia

Sunt jurnalist freelancer de 10 ani, scriind de obicei pentru reviste și site-uri despre cinema. Am prezentat un show matinal la Radio Cracovia de două ori pe săptămână, timp de aproximativ doi ani. Era doar o parte din activitatea mea, dar mi-a plăcut foarte mult. Era despre cultură și cinema și avea invitați din diverse domenii, de la artiști la activiști. Îmi amintesc că am intervievat ucraineni despre invazia rusă în primul program pe care l-am prezentat, în 2022.

Am fost concediat în august 2024, împreună cu alți zece colegi care lucrau și ei part-time. Ni s-a spus că postul de radio avea probleme financiare. Eu am fost relativ ok cu asta, pentru că aveam alte surse de venit. Dar câteva luni mai târziu am aflat că Radio Cracovia lansa emisiuni prezentate de trei personaje AI. Fiecare avea fotografii generate de AI, o biografie și o personalitate specifică. Au numit asta „experiment” destinat publicului tânăr.

Una dintre primele emisiuni a fost un „interviu” live cu poeta poloneză Wisława Szymborska, laureată a Premiului Nobel pentru literatură în 1996, care murise cu 12 ani înainte. Care este etica folosirii imaginii unei persoane decedate? Szymborska este un simbol al culturii intelectuale poloneze, așa că a stârnit indignare. Nu înțelegeam: radioul este creat de oameni pentru oameni. Nu putem înlocui experiențele, emoțiile sau vocile noastre cu avatare.

Unul dintre colegii mei concediați este queer. Unul dintre noile avatare AI se numea Alex, un student non-binar și „specialist” în subiecte queer. În Polonia încă luptăm pentru drepturile queer, iar ca jurnaliști avem responsabilitatea să oferim o reprezentare reală când raportăm despre acestea. Pentru colegul meu și comunitatea LGBTQ+, a fost șocant și dăunător să audă că experiența și cunoștințele lor sunt imitate de AI.

Unii dintre noi care am fost concediați am inițiat o petiție împotriva postului, cerând reglementare și scoaterea emisiunilor AI de pe post. Am strâns zeci de mii de semnături – actori, jurnaliști, artiști, dar și ascultători. Sute de tineri nu voiau să asculte o emisiune AI.

Postul a renunțat de atunci la avatare, în mare parte datorită succesului campaniei noastre. Acum este condus de studenți. Postul susține că este vorba despre oferirea unui mentorat, dar este și o alternativă mai ieftină la angajarea jurnaliștilor calificați. Cred că e totuși mai bine decât AI.

În Polonia nu există încă reglementări clare privind utilizarea AI. Nu fac campanie pentru reglementare pentru că mi-am pierdut jobul din cauza AI: fac asta pentru că mă îngrijorează etica întregului proces; dezinformarea și înșelarea ascultătorilor. Sunt realist – nu sunt complet împotriva AI. Cred că poate fi folosit responsabil pentru părțile plictisitoare ale muncii noastre. Dar nu putem înlocui gândirea complexă cu mașinile. AI nu poate înlocui curiozitatea, creativitatea sau inteligența emoțională.

„Chiar și cei care și-au păstrat locurile de muncă au avut salariile reduse”

Povestea Linei Meilina, 30 de ani, ilustratoare, Bandung, Indonezia

Desenez și pictez de când eram copilă. Chiar și la grădiniță făceam schițe. La școala primară desenam benzi desenate și profesorii știau că am potențial. Am părinți tradiționaliști și stricți care îmi spuneau că arta nu-mi va aduce bani, dar am vrut să-mi urmez visul. Acum fac ilustrații în stil anime, iar majoritatea veniturilor vin din comenzi: desenez personaje personalizate pentru clienți și creez și propriile mele personaje.

Chiar înainte să apară instrumentele AI, nu a fost ușor. În Indonezia artiștii nu sunt luați în serios, iar legile privind drepturile de autor sunt slabe. Am văzut oameni care mi-au furat lucrările și le-au pus pe produse vândute pe site-uri ca AliExpress. Trebuie să le cer eu să le retragă, făcând capturi de ecran una câte una și raportându-le administratorilor. Acum, AI face mai greu să dovedești proprietatea, pentru că poate lua arta ta și face mici modificări, deci nu mai este o copie directă.

Am aflat prima oară despre AI generativ acum câțiva ani, când un YouTuber a prezentat programul Midjourney, care generează imagini pe baza unor comenzi. A cerut programului să creeze o imagine în stilul artistului de benzi desenate Alex Ross. Lucrarea finală a fost bună, cu stilul hiper-realist și paleta de culori distinctivă a lui Ross. Mi-am zis: „O, Doamne, asta va fi un dezastru”.

De anul trecut, când AI a început să se răspândească cu adevărat, volumul meu de muncă a scăzut dramatic. Obișnuiam să primesc până la 15 comenzi pe lună; acum primesc în jur de cinci. Oamenii pot lua arta ta și o pot introduce într-un program AI pentru a crea lucrări. Un urmăritor al meu a folosit recent AI pentru a reprezenta personajele mele făcând ceva nepotrivit. Am încercat să raportez, dar platforma a spus că nu încalcă politica lor de drepturi de autor.

Una dintre principalele platforme folosite de artiștii freelanceri a lansat recent o campanie numită „Nimănui nu-i pasă dacă folosești AI”, încurajând clienții și artiștii să accepte instrumentele AI. Ei bine, mie îmi pasă, la fel și multor colegi.

Chiar și guvernul indonezian folosește artă AI: recent au lansat un videoclip care promovează un program ce oferă prânzuri gratuite pentru elevi. E o inițiativă grozavă, dar mă doare inima că au folosit AI în loc să angajeze un artist talentat din Indonezia.

Am lucrat într-un mic studio ca artist storyboard pentru reclame TV. De când a apărut AI, am văzut colegi care și-au pierdut joburile pentru că firmele folosesc Midjourney. Chiar și cei care și-au păstrat locurile de muncă au avut salariile reduse – iar salariile din Asia de Sud-Est sunt deja mici.

Poate că mama avea dreptate că nu ar fi trebuit să fiu artistă. A trebuit să caut alte surse de venit – momentan fac accesorii cosplay pe comandă. Îmi place să ilustrez, dar dacă voi continua să pierd clienți din cauza AI, probabil că voi trece full-time la confecționat accesorii.

„Mă simt devastată pentru generația tânără – le ia toate joburile creative”

Povestea lui Annabel Beales, 49 de ani, copywriter, Southampton, Marea Britanie

Am obținut jobul visurilor mele în 2023, scriind conținut pentru un centru de grădinărit. În principal făceam optimizare pentru motoarele de căutare și scriam sfaturi de grădinărit pentru revista și blogul lor. Colegii erau prietenoși, iar programul era flexibil.

Întotdeauna mi-a plăcut să citesc și să scriu. Am crescut la o fermă fără televizor, așa că eram mereu la bibliotecă, citind cărți de Judy Blume. Dacă nu-mi plăcea finalul, îl rescriam. Dar nu m-am gândit niciodată că aș putea face din scris o carieră: de unde vin eu, era greu să intri în ceva creativ – oamenii lucrau fie ca asistente, fie la fabrica locală de mașini. Deși voiam să fiu scriitoare, mama mea îmi spunea mereu să am un plan de rezervă.

Copywriting-ul nu a venit imediat, așa că am lucrat ani de zile ca secretară și în administrația publică. Am auzit că unii prieteni aveau nevoie de copywriter pentru afacerile lor și eram interesată să scriu profesional, așa că m-am înscris la un curs online. A costat cât un salariu pe o lună și a durat opt luni, dar mi-a plăcut creativitatea.

Am obținut jobul la centrul de grădinărit câteva luni mai târziu. Intervievam experți pentru a scrie bloguri pe teme precum cultivarea cartofilor sau plantarea copacilor. M-am implicat total și am trecut de perioada de probă.

După aproximativ opt luni, am observat că primesc tot mai puțin de lucru. Într-o zi, am auzit șeful spunând unui coleg: „Doar pune asta în ChatGPT”. Departamentul de marketing a început să folosească AI mai des pentru a scrie blogurile, iar mie mi se cerea doar să le corectez. Îmi amintesc că mergeam prin grădinile frumoase ale companiei cu managerul meu și îl întrebam dacă AI mă va înlocui, iar el îmi spunea că jobul meu este în siguranță.

Șase săptămâni mai târziu, am fost chemată la o întâlnire cu HR. Mi s-a spus că sunt concediată imediat. Era chiar înainte de Crăciun. Din fericire, în ianuarie am găsit un job temporar în administrație, dar revenirea la asta după jobul visurilor mele de copywriter a fost devastatoare.

Site-ul companiei este trist acum. Totul este generat de AI și factual – fără substanță sau senzația de a te bucura cu adevărat de grădinărit. AI mă sperie teribil. Mă simt devastată pentru generația tânără – le ia toate joburile creative.

Acum sunt asistentă personală în cercetare oncologică în sectorul universitar. Mă simt mai stabilă, dar regret că am intrat în copywriting. Am obținut jobul la centrul de grădinărit când mama mea era grav bolnavă. Îmi amintesc că am întrebat-o dacă să-l accept, pentru că ar fi însemnat să petrec mai puțin timp cu ea. Mi-a spus să-mi urmez visurile și să merg înainte. Credeam că voi rămâne acolo ani de zile, lucrând ca copywriter până la pensionare. Acum, privind înapoi, mi-aș fi dorit să petrec mai mult timp cu mama.

„Ascultând o serie pe care o înregistrasem, am auzit personajul meu spunând o replică – dar nu era vocea mea”

Povestea lui Richie Tavake, 31 de ani, actor vocal, San Francisco, SUA

Am petrecut 10 ani pregătindu-mă să fiu actor vocal. E o abilitate – jobul meu este să aduc onestitate poveștii pe care o spun. Recent am jucat personajul principal, Jessie, într-un joc video de supraviețuire. Jessie se prăbușește pe un munte înzăpezit – ca voce, trebuie să iau în considerare dacă e rănit, cum se simte și șocul prin care trece.

Mama m-a încurajat să încerc cursuri de actorie în timpul facultății, pentru că mereu am vorbit despre asta. Imediat am fost captivat și după câteva semestre am decis să o iau profesional. Am început antrenamente serioase și am făcut joburi în servicii clienți ca să mă susțin. Primul meu rol într-un studio profesionist a fost într-un audio drama „Ferma Animalelor” în 2023, unde l-am jucat pe Napoleon. A fost o experiență grozavă să joc alături de un întreg ansamblu.

Impactul AI generativ în industria mea este ceva ce am simțit personal. Recent ascultam o serie audio pe care o înregistrasem și am auzit personajul meu spunând o replică, dar nu era vocea mea. Nu înregistrasem acea parte. Am contactat producătorul, care mi-a spus că a introdus vocea mea într-un program AI pentru a spune replica suplimentară. Dar nu mi-a cerut permisiunea. Mai târziu am aflat că și-a încărcat vocea pe o platformă, permițând altor producători să o folosească. Am cerut să fie eliminată, dar a durat o săptămână și a trebuit să vorbesc cu cinci persoane ca să se întâmple asta.

Sindicatul actorilor vocali, SAG-AFTRA, a început anul trecut o grevă împotriva unor mari studiouri de jocuri video, pentru că actorii vocali erau nemulțumiți de lipsa protecției împotriva AI. Dezvoltatorii pot înregistra actorii, iar AI poate folosi acele înregistrări pentru a genera altele noi. Actorii nu sunt plătiți pentru materialul generat de AI și își pierd joburile. Am văzut asta întâmplându-se.

Un client mi-a spus direct că a început să folosească AI pentru vocile lor pentru că e mai rapid. Dar când personajele sunt bine scrise și interpretate, oamenii se pot relaționa cu ele. Luați-l pe Batman, care a fost interpretat de regretatul Kevin Conroy în serialul animat. Oamenii i-au apreciat munca pentru că a dat viață personajului. Când e făcut bine, oamenii vor aprecia și vor plăti pentru asta.

Există și problema diversității. Sunt americano-samoan și nu m-aș bucura să aud o voce samoană generată de AI – ar putea fi inexactă și chiar ofensatoare. E doar un amestec de cifre și cuvinte care imită o cultură în care am crescut. Un exemplu bun este jocul Ghost of Tsushima, care are loc în Japonia. Toți actorii erau de origine japoneză: erau conectați la cultură și au adus onestitate poveștii. AI nu poate replica asta. E o mașină; nu are acel background și nici nu va avea vreodată.

„Niciodată nu m-am gândit că mă vor da afară”

Povestea lui Jadun Sykes, 28 de ani, designer grafic, Wakefield, Marea Britanie

De mic copil am fost mereu pasionat de artă – schițam, făceam sculpturi din plastilină. Am studiat design de jocuri și artă la colegiu și am descoperit Adobe Photoshop. Mi-a plăcut și eram bun, așa că am decis să fac o carieră din asta, începând la companie când aveam 21 de ani. Ei vând o platformă care creează pagini de destinație și layout-uri de email. Eu proiectam șabloanele și făceam lucrări personalizate pentru clienți.

Când a apărut AI generativ, compania a fost foarte vocală în a-l folosi ca un instrument pentru a ajuta clienții să fie creativi. Ca firmă care vinde automatizări digitale, dezvoltările AI li s-au potrivit perfect. Știam că îl introduc pentru a face lucruri precum scrierea de emailuri și generarea de imagini, dar nu m-am gândit niciodată că mă vor da afară: lucram acolo de șase ani și eram singurul designer grafic. Concedierea a venit total neașteptat. Într-o zi, HR mi-a spus că rolul meu nu mai este necesar pentru că multe dintre sarcinile mele sunt înlocuite de AI.

Am făcut un videoclip pe YouTube despre experiența mea. A devenit viral și am primit sute de răspunsuri de la designeri grafici aflați în aceeași situație, ceea ce m-a făcut să realizez că nu sunt singura victimă – se întâmplă la nivel global și are un impact psihic enorm. Am mers la colegiu, am studiat, am muncit șase ani. A fost totul în zadar?

După ce am fost concediat, am petrecut luni căutând un job. Nu am găsit în design grafic, dar am obținut un post de creator de conținut la un producător de PC-uri. Fac videoclipuri despre linia de producție, intervievez angajați și gestionez social media. Nu sunt îngrijorat aici: angajatorii mei nu sunt de acord cu înlocuirea oamenilor cu AI. Poate îl folosesc pentru editarea pozelor, dar doar pentru a îmbunătăți ceva creat de un om – de exemplu, să elimin cabluri din spatele unui produs. Niciodată nu am posta o imagine generată complet de AI, așa cum face vechea mea companie. Sfatul meu pentru orice designer grafic este să învețe cât mai multe abilități. Trebuie să fii pregătit.