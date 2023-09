"Om cu suflet mare. Respect!". Povestea impresionantă a lui Daniel, jandarmul aflat în timpul liber care a salvat un copil smuls din braţele mamei, în Deva

Daniel Tănase, jandarmul aflat în timpul liber care a salvat un copil smuls din brațele mamei sale, în Deva, are o poveste impresionantă. Bărbatul nu este la prima intervenţie de acest fel.

Sursa foto: Facebook/Jandarmeria Română

Daniel Tănase este jandarm din decembrie 2012 şi nu este la prima intervenție de acest fel. În urmă cu 3 ani, tot în timpul liber, el a intervenit și a acordat primul ajutor în cazul unui grav accident rutier, când un autoturism în care se aflau și copii, s-a răsturnat în fața sa.

Povestea jandarmului a fost făcută publică pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române.

"Fură copilul! Răpește copilul!

Mă aflam ieri în parc cu soția și copilul când am auzit zgomot, zarvă, țipete de ajutor. Am observat o altercație între un bărbat și 2-3 femei, care trăgeau de un copil. Inițial, am crezut că e vorba de o problemă de familie.

"Trăgea de micuț atât de tare încât îi rupsese hăinuțele și scutecul"

În parc, era multă lume, dar nimeni nu intervenea. M-am apropiat și am văzut că bărbatul violent era într-o stare euforică, posibil să fi consumat alcool, și încerca să smulgă copilul din brațele mamei. Trăgea de micuț atât de tare încât îi rupsese hăinuțele și scutecul.

Nu am stat pe gânduri, m-am dus și l-am imobilizat pe agresor. Între timp, alt domn din parc a sunat la 112 pentru a chema serviciile de urgență, poliția și ambulanța. L-am ținut imobilizat până la venirea Poliției", mărturiseşte Daniel.

"Un exemplu de curaj și omenie pentru noi toți"

"Aceasta este experiența trăită ieri de colegul nostru, maior Tănase Daniel, de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Hunedoara. În timp ce se afla în concediu de odihnă, el a intervenit pentru a imobiliza un bărbat violent și pentru a aplana o situație conflictuală în care era implicat și un copil. Ulterior, agresorul a fost preluat de echipajele sosite la fața locului, urmând a se continua cercetările.

Daniel, care s-a alăturat Jandarmeriei din decembrie 2012, nu este la prima intervenție de acest fel. În urmă cu 3 ani, tot în timpul liber, el a intervenit și a acordat primul ajutor în cazul unui grav accident de circulație pe tronsonul de autostradă dintre Alba și Hunedoara, când un autoturism în care se aflau și copii, s-a răsturnat în fața sa.

Povestea lui Daniel este un exemplu de curaj și omenie pentru noi toți și ne mândrim că face parte din echipa Jandarmeriei Române. Felicitări, Daniel, și îți mulțumim!", se arată în postarea Jandarmeriei Române de pe Facebook

În doar câteva ore de la publicare, postarea a strâns sute de reacţii şi comentarii. "Om cu suflet mare". "Respect!", "Bravo!", "Felicitări!".