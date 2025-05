De câte ori poți da Bacalaureatul. Care este taxa de examen, dacă nu l-ai luat din prima

În România, Bacalaureatul poate fi dat de câte ori este necesar pentru a fi promovat. Nu există nici limită de încercări, nici limită de vârstă. Însă, absolvenții de liceu care dau examenul de două ori și nu iau nota minimă de trecere, de la cea de-a treia încercare încolo trebuie să plătească o taxă. Cei care au picat toate probele de două ori, vor achita 499 de lei în 2025, potrivit Ministerului Educației, în timp ce taxa pentru fiecare probă nepromovată în parte este stabilită la nivel de județ, de inspectorate.

Singura condiție pentru înscrierea la Bacalaureat este absolvirea liceului, ceea ce înseamnă că nu se pot înscrie candidații care au rămas repetenți sau care au corigențe.

De câte ori poți să dai Bacalaureatul în România

Nu există nici limită de vârstă, nici de încercări. Nu contează nici anul în care cel care dorește să dea examenul a absolvit liceul.

Absolvenții de liceu care nu au luat Bacalaureatul din prima sesiune trebuie să știe că nu există nicio restricție legală privind de câte ori pot da examenul, fie în sesiunea din vară, fie în cea din toamnă.

Concret, examenul poate fi dat an de an, chiar și de două ori pentru cei care nu iau Bacul în sesiunea de vară și cred că vor fi mai bine pregătiți pentru cea din toamnă.

Cât costă taxa de Bac pentru cei care nu au luat examenul din prima

Însă, dacă primele două încercări la promovarea Bacalaureatului sunt gratuite, de la a treia încercare se aplică o taxă, care e modificată de la an la an de Ministerul Educației Naționale (MEN). Taxa este anunțată în fiecare an, nu mai târziu de luna martie.

În 2025, taxa a ajuns la 499 de lei, a anunțat Ministerul Educației, cu 35 de lei mai mult față de cea plătită de candidații de la sesiunile din 2024.

„Candidații din promoții anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin 2 ori examenul de bacalaureat și care se prezintă la toate probele examenului național de bacalaureat achită suma de 499 lei”, se arată într-o adresă a MEN.

În 2024, această taxă a fost de 464 de lei. În 2023, candidații au avut de plătit 435, iar în 2022, suma a fost de 367 de lei.

Această taxă este valabilă pentru candidații care vor să susțină toate probele de la Bacalaureat. Cei care au picat o singură probă și vor să reia testul scot din buzunare o sumă mai mică, care este stabilită de fiecare inspectorat județean în parte. Astfel, candidații trebuie să se intereseze la inspectoratul din județul unde vor să susțină examenul anterior înscrierii cu privire la taxa pe care o au de achitat.

Ministerul Educației a publicat în Monitorul Oficial la data de 6 septembrie 2024 ordinul privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat 2025. Noutatea acestei sesiune este că, după afișarea rezultatelor inițial, candidații pot solicia vizualizarea propriilor lucrări.

Calendarul examenului național de bacalaureat – Sesiunea iunie-iulie 2025:

16 – 20 decembrie 2024: Înscrierea candidaților pentru susținerea probelor A, B, C, D din cadrul examenului național de bacalaureat – 2025

Înscrierea candidaților pentru susținerea probelor A, B, C, D din cadrul examenului național de bacalaureat – 2025 27-29 ianuarie 2025: ⁠Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

⁠Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 29-31 ianuarie 2025: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 3-5 februarie 2025: ⁠ Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C 5-7 februarie 2025: Evaluarea competențelor digitale – proba D

Evaluarea competențelor digitale – proba D 30 mai – 4 iunie 2025: Susținerea probelor A, B, C, D pentru elevii beneficiari ai unor burse de studiu în străinătate

Susținerea probelor A, B, C, D pentru elevii beneficiari ai unor burse de studiu în străinătate 2-6 iunie 2025: Înscrierea candidaților la probele scrise ale primei sesiuni de examen

Înscrierea candidaților la probele scrise ale primei sesiuni de examen 6 iunie 2025: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 10 iunie 2025: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă

Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă 11 iunie 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă 13 iunie 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă

Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă 16 iunie 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă

Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă 20 iunie 2025: ⁠Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

⁠Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 23-24 iunie 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 30 iunie 2025: ⁠Afișarea rezultatelor finale

Calendarul examenului național de bacalaureat – Sesiunea august 2025: