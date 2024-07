Cum să faci față dificultăților din viața ta. Terapeut: „Aici trebuie să lucrăm, de fapt"

Emoţie vizibilă pe faţa unei tinere în timp ce priveşte spre telefon. Sursă foto: Getty Images

Ce faci când viața pare să-ți pună doar piedici și te confrunți cu o serie de situații negative? Când totul merge din rău în mai rău, găsirea unui mod de a depăși aceste momente poate părea imposibil. Însă, nu este chiar așa.

Cerasela Rogen, coach transformațional, vorbeşte despre strategii eficiente pentru a face față dificultăților și a transforma negativitatea în oportunități de creștere.

"Sunt foarte, foarte mulți oameni, am și eu la cabinet, o mulțime, care vin și îmi spun, nu știu ce să mai fac, mă simt blocat, că tot ce fac nu este bine, sau oriunde mă duc și orice fac totul mi se dărâmă. Sunt aproape, aproape să fac un contract sau sunt aproape, aproape să mă căsătoresc sau orice altceva și nimic nu-mi iese.



Asta înseamnă că am intrat într-o frecvență joasă, care se numește alter ego, adică am intrat pe linia minții și am intrat în victimizare. De obicei, ne plângem de viață, de situații sau de oameni și în frecvența aia, în momentul în care ai intrat, nu poți să întâmpini nimic bun.

Cerasele Rogen a reamintit şi cât de important este să lucrăm la noi înşine. "Nu depindem de ceilalți. Nu depindem de circumstanțele care ni se întâmplă. Nu acolo trebuie să lucrăm. Este foarte important să înțelegem că în frecvența aia joasă, când nu ai bani, când pierzi lucruri, când te mai și cerți cu toată lumea, tu ești punctul comun. Frecvența în care stai. Și atunci frecvența, asta este foarte important să înțelegem, este dată de stare în care stai.



Există a doua frecvență care se numește observator, care se amână că stai în conștiință. Ești din minte, observ mintea că mintea se agită, tu îți vezi de treaba ta. Acolo sunt bine cu mine și dacă am probleme, sunt doar orientat să le rezolv, nu să mă stresez. Noi avem senzația că problemele de rezolvat sau provocările sunt unite cu stresul, nu, pot să am probleme de rezolvat și să fiu cu claritate și calmitate ca să iau cele mai bune decizii sau pot să mă stresez să iau decizii proaste.

Și atunci este foarte important să înțelegem acest lucru, că frecvența este dată de modul în care gândești. Starea este cea care comunică cu totul universul.", a spus Cerasela Rogen.