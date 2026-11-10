Rogobete, despre medicii care pleacă de la spital la cabinet în timpul programului: „Mă gândesc la desfacerea contractului de muncă”

1 minut de citit Publicat la 08:53 10 Noi 2026 Modificat la 08:53 10 Noi 2026

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, luni seară, că ia în calcul desfacerea contractelor de muncă ale medicilor care pleacă din spitalele publice înainte de încheierea programului pentru a merge la cabinetele private. „Dau un exemplu - cardiolog, care are la colţul blocului un cabinet propriu, care la ora 11 pleacă în cabinetul lui cu tot cu pacienţi”, a explicat acesta, la Euronews.

El susține că nu mai vrea să aibă loc astfel de practici.

„Mă gândesc inclusiv la desfacerea contractului de muncă pentru cei care îşi părăsesc spitalul public înainte de finalizarea programului”, a declarat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete s-a referit la un fenomen care se produce de 20 de ani.

„Mă refer aici şi la plecatul la ora 10 din spitalul public la cabinetul propriu privat sau transferul pacienţilor în mod imoral şi, aş putea spune, chiar ilegal, pe ici, pe colo, către zona privată.

(...) Dau un exemplu - cardiolog, care are la colţul blocului un cabinet propriu, care la ora 11 pleacă în cabinetul lui cu tot cu pacienţi. Aici apare frustrarea cea mai mare, şi a pacienţilor, dar şi a mea”, a mai adăugat acesta.

El a mai explicat că există și numeroși medici care se implică și fac eforturi suplimentare pentru pacienți.

„Nu vreau să generalizez. Aşa cum am spus de fiecare dată, în sistemul de sănătate există oameni excepţionali, care stau peste program, care vin de acasă, care fac mai multe gărzi decât ar trebui, dar există şi această categorie care pare că nu vrea să înţeleagă”, a mai explicat Alexandru Rogobete.

De altfel, în urmă cu câteva zile, Alexandru Rogobete le-a transmis iar medicilor și asistentelor care vin la spital şi intră în sala de operație cu verighete, bijuterii ori cu unghii false să renunțe la acestea sau să-şi caute alt loc de muncă.

"Le spun în continuare că dacă nu renunță la verighetă, vor renunța la locul de muncă.

Vorbesc de bijuterii, unghii false, alte accesorii care nu au ce să caute în ATI.

Dacă vor să înțeleagă că e o măsură pentru pacienți și că în perioada în care stau la ATI nu au ce să caute cu unghii de 2 centimetri, bine. Dacă nu, să-și caute alt loc de muncă", a declarat Rogobete, la Antena 3 CNN.