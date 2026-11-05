Programări fictive în spitalele de stat, locuri libere la privat. Rogobete, după experimentul cu „bunica”: „Pacienții să facă sesizări”

4 minute de citit Publicat la 18:37 05 Noi 2026 Modificat la 18:37 05 Noi 2026

Ministrul Sănătății a sunat anonim şi a încercat să obţină o programare la neurologie pentru "bunica". Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi seara, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că după experimentul de astăzi, a trimis Corpul de Control la Spitalul Clinic Colentina din București, iar vineri va avea, cel mai probabil, raportul final. El a precizat că va extinde verificările la nivel național pentru a vedea activitatea medicilor din ambulatoriile spitalelor publice, după ce au apărut suspiciuni că unii pacienți sunt programați fictiv, în timp ce medicii lucrează în cabinete private.

„Astăzi a început de dimineață controlul la Spitalul Clinic Colentina din București. Probabil mâine voi avea raportul Corpului de Control finalizat, după care vom extinde și vom realiza un control la nivel național pe ultimele trei luni de zile, în care indicatorii de verificare sunt foarte simpli.

Vreau să văd programările din ambulatoriu de specialitate, care nu mai pot fi modificate, pentru că ele au fost înregistrate electronic, pontajul medicilor și numărul de deconturi făcute la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru că suspiciunea este următoarea.

De exemplu, dacă în programator apar 10 pacienți, iar la Casa Națională au fost decontate servicii doar pentru doi pacienți, asta înseamnă că diferența de opt sunt, de fapt, pacienți fictivi care doar blochează programul și apar aceste situații pe care le vedem. Niciodată nu este loc la public.

În schimb, ce să vedeți, la spitalele și la cabinetele în special private de la ora 10 sunt locuri nenumărate pentru cine dorește. Fac acest demers destul de greoi pentru Ministerul Sănătății, un control atât de extins la nivel național, pentru că pare că încă nu tot personalul medical a înțeles că în timpul programului de lucru la spitalul public trebuie să trateze pacienți în spitalul public, nu în cabinetul propriu privat”, a declarat Alexandru Rogobete.

Rogobete: „Îi rog în continuare pe pacienți să facă sesizare la Ministerul Sănătății”

Ministrul Sănătății a mai declarat că, în mandatul anterior, a aplicat mai multe măsuri pentru simplificarea accesului pacienților la serviciile medicale, iar acum a vrut să verifice dacă acestea au fost puse în aplicare.

„Așa am ajuns și eu să fac acest experiment, pe care am vrut să-l arăt public și apoi să demarez controlul național.

Am primit foarte multe sesizări la Ministerul Sănătății despre astfel de situații și de ce le-am făcut acum și nu în vechiul mandat, de exemplu, pentru că asta nu e neapărat o problemă nouă.

În vechiul mandat am făcut multe modificări legislative pentru flexibilizarea ambulatoriului de specialitate, debirocratizarea lui, inclusiv am crescut punctul de plată a serviciilor în ambulatoriu de specialitate tocmai pentru dezvoltarea ambulatoriului și pentru ca oamenii să poată avea un acces crescut în ambulatoriu.

Și am verificat la câteva luni distanță cum s-au implementat aceste măsuri de reformă, până la urmă. Am avut exemple pozitive la Constanța, de exemplu, au răspuns, m-au programat într-un timp rezonabil, de doar trei zile. La Timișoara, la fel”, a mai explicat ministrul.

De asemenea, Alexandru Rogobete a făcut un apel ca pacienții care întâmpină astfel de situații să facă sesizări.

El a mai adăugat că, în funcție de rezultatele controalelor, ar putea fi necesare noi modificări legislative.

„Îi rog în continuare să facă sesizare la Ministerul Sănătății ori de câte ori apare o astfel de situație. După ce voi termina raportul de control la nivel național, îl voi face public și, cel mai probabil, că vor veni noi modificări legislative pentru corectarea acestor situații”, a încheiat Alexandru Rogobete.

Precizările au loc după ce joi, Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că trimite Corpul de Control în spitalele publice, pentru verificarea "sistemului de programări, a pontajelor și a modului în care funcționează ambulatoriile de specialitate", după ce, în urma unui experiment, a observat că "nu este normal ca un pacient să fie plimbat între numere de telefon, liste de așteptare și explicații administrative pentru a ajunge la un medic specialist".

Rogobete a sunat anonim şi a încercat să obţină o programare la neurologie pentru "bunica".

Rogobete a avertizat că "nu accept ca această reformă să rămână doar pe hârtie. Cine crede că "fentează" regulile, se înșală".

"Mulți pacienți mi-au semnalat că sună zile întregi la spitale, că nu le răspunde nimeni sau că li se spune mereu că nu mai există locuri disponibile.

Așa că am pus mâna pe telefon și am sunat personal la mai multe spitale publice din România, încercând să obțin o programare la neurologie pentru "bunica mea".

Rezultatele au fost diferite. În unele spitale, sistemul funcționează, personalul răspunde, iar programările sunt disponibile într-un timp rezonabil. Felicit aceste echipe!

În alte spitale, însă, am întâlnit situații greu de acceptat: programări imposibile și chiar recomandări de a apela la o clinică din afara spitalului.

Nu este normal ca un pacient să fie plimbat între numere de telefon, liste de așteptare și explicații administrative pentru a ajunge la un medic specialist.

Începând de astăzi, am dispus controale extinse prin Corpul de Control al Ministerului Sănătății, pentru verificarea programărilor, a pontajelor și a modului în care funcționează ambulatoriile de specialitate. Vom verifica inclusiv situația semnalată la Spitalul Colentina, începând chiar de acum!”, a transmis Alexandru Rogobete, pe pagina sa de Facebook.