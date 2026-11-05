Pilotul avionului Aer Lingus amenințat cu bombă a refuzat să aterizeze la baza militară Evreux. Este anchetat

1 minut de citit Publicat la 17:39 05 Noi 2026 Modificat la 17:39 05 Noi 2026

Anchetă în Franţa după ce un pilot a refuzat, iniţial, să aterizeze la o bază militară, în urma unei alerte cu bombă. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Justiţia franceză a anunţat deschiderea unei anchete în cazul pilotului unui avion Aer Lingus reorientat spre Franţa după o alertă cu bombă pentru că acesta ar fi refuzat să aterizeze la baza militară de la Evreux, afirmând că "preferă un aeroport civil", ceea ce a determinat armata franceză să mobilizeze două avioane de vânătoare pentru a-l escorta, relatează AFP, conform Agerpres.

Pentru a treia oară în această săptămână, false alerte cu bombă au perturbat traficul aerian european, determinând joi mai multe zboruri să se îndrepte spre alte destinaţii. Iar pe Aeroportul Otopeni au avut loc două astfel de alerte.

Avionul A320 care efectua o cursă între Dublin şi Roma cu 157 de persoane la bord a aterizat în cele din urmă la baza aeriană 105 a Forţelor aeriene de la Evreux, în Normandia (nord).

Pilotul irlandez "va fi audiat public şi voi decide mai mai târziu asupra unei eventuale reţineri", a precizat procurorul Republicii de la Evreux, Rémi Coutin, pentru AFP.

"Pasagerii au coborât toţi din avion, au fost controlaţi de jandarmi şi urcă în autobuz pentru a merge într-o sală de sport de la baza aeriană", a explicat el.

"Mă aflu la faţa locului pentru a clarifica comportamentul pilotului irlandez al avionului Aer Lingus care ar fi refuzat să se supună ordinului de a ateriza pe un aeroport militar, preferând un aeroport civil", a adăugat procurorul.

"Două avioane de vânătoare au trebuit prin urmare să decoleze pentru a-l escorta până la baza aeriană 105. Este vorba despre o infracţiune specifică din codul transporturilor", a adăugat Rémi Coutin.

Până joi la prânz, circa cincisprezece zboruri au fost vizate de alerte cu bombe, au declarat mai multe autorităţi şi companii. Toate zborurile au aterizat în siguranţă, au confirmat acestea.